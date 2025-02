Negli scorsi giorni Infratel ha pubblicato i risultati della mappatura delle reti mobili 2024; l’analisi ha coinvolto Tim, Vodafone, WindTre, Iliad e Fastweb, con l’obiettivo di monitorare l’infrastruttura esistente e prevedere gli sviluppi futuri.

Dai dati emerge un incremento significativo delle antenne radio mobili dal 2021 ad oggi, tuttavia le previsioni per il 2026 indicano una crescita rallentata, con un totale stimato di 76.323 antenne, di cui circa un terzo però non disporranno di backhauling in fibra ottica.

Incoraggianti invece i miglioramenti delle reti 5G, soprattutto la copertura 5G non-standalone che è cresciuta dal 7% al 72% in due anni.

Tuttavia, va sottolineato, come nessun operatore abbia dichiarato percentuali di copertura in tecnologia 5G standalone entro il 2026.

Quale sarà il vero futuro delle reti mobili in Italia?

Leggi anche: Una stazione radio base su tre non connessa in fibra. 5G standalone, nessun operatore ha un piano per farlo fino al 2026

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz