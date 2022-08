Reti mobili core, frena la crescita. Dell’Oro Group: ‘5G Standalone a rilento’

Secondo le ultime stime di Dell’Oro Group, la crescita del mercato globale dei Mobile Core Network (MCN) è vista in frenata nei prossimi 5 anni, con un incremento annuo medio del 2% e non più del 3%, come previsto in un primo tempo da Dell’Oro a gennaio scorso.

La previsione appena rivista è più conservativa rispetto a quella di gennaio 2022.

Venti contrari della industry

Secondo gli analisti, pesano i venti contrari del settore, fra cui le sfide della catena di approvvigionamento, l’aumento dell’inflazione, una recessione imminente, le sfide degli operatori di rete mobile (MNO) per aumentare i ricavi e i conflitti politici regionali.

E’ per questo che la società di analisi riduce nel periodo 2022-2026 le previsioni complessive di ricavi del 6%, diminuendo le entrate cumulative di 3,2 miliardi di dollari.

La previsione di entrate cumulative di luglio 2022 (2022-2026) è ora di $ 50,3 miliardi con un CAGR del 2%.

5G Standalone, soltanto tre nuove reti nel 2022

“Stiamo monitorando il numero di reti MBB 5G Standalone (5G SA) che sono state lanciate commercialmente dagli MNO. Nella prima metà del 2022 sono state lanciate solo tre nuove reti 5G SA, da parte di KDDI in Giappone, DISH Wireless negli Stati Uniti e China Broadnet in Cina, portando il totale distribuito in tutto il mondo a 27 reti MNO 5G SA MBB”, precisano gi analisti di Dell’Oro Group

Ulteriori punti salienti del rapporto di previsione quinquennale di luglio 2022 della MCN:

• I tassi di crescita dei ricavi MCN anno su anno (Y/Y) per ogni anno nella previsione sono positivi ma diminuiranno ogni anno; entro il 2026, i ricavi a/a saranno sostanzialmente stabili.

• Secondo le previsioni del CAGR del mercato MCN per segmenti di settore, ci aspettiamo che 5G MCN sia del 21%, 4G MCN -20%, IMS Core 2% e User Plane Function (UPF) richiesta per Multi-Access Edge Computing (MEC) 67%.

• Si prevede che le regioni del Nord America e della Cina avranno i CAGR più bassi, mentre le regioni Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Asia Pacifico senza la Cina dovrebbero avere i CAGR più elevati.