Reti Internet: gli italiani connessi sono il 77,6%

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Quanto va veloce Internet in Europa? Bella domanda. Vediamo i numeri di Eurostat. Il grafico sotto mostra la percentuale di persone che, in ogni Paese europeo, può accedere (non è detto che lo faccia) a reti Internet ad una velocità superiore ai 100 megabit al secondo.

Quanti sono gli italiani raggiunti da reti Internet veloci

Vediamo, quindi, i dati che, some detto, sono in percentuale e indicano la copertura delle case dei cittadini di ogni Stato europeo con la banda larga, quella che va a 100 megabit al secondo (poi vediamo a quanto corrisponde questa velocità). “Copertura” non significa che i cittadini vi accedano veramente, comunque. La statistica è importantissima perché è proprio dalla possibilità che viene data alle persone comuni di accedere alla Rete che si favorisce o meno non solo la digitalizzazione di un Paese ma anche l’accesso ai servizi pubblici e l’economia in generale.

Da questo punto di vista la maggiore percentuale di cittadini “coperti” da reti Internet veloci sono i maltesi: secondo Eurostat addirittura il 100% degli abitanti dell’isola possono collegarsi a Internet a 100 Megabit al secondo. A seguire vengono i lussemburghesi con il 99,4% e poi gli svizzeri con il 98,6%. Ovviamente i nomi degli Stati sul podio non sono molto significativi: sono tutti Stati piccoli, ovviamente, Lussemburgo è poco più di una città di medie dimensioni quindi il paragone non dovrebbe essere fatto con loro quanto, piuttosto, con Paesi più grandi. Prendiamo, appunto, l’Italia. Da noi la percentuale di cittadini che si possono collegare a retiInternet a 100 megabit sono il 77,6%. A proposito: i dati sono del 2021. Siamo più avanti o più indietro rispetto a Stati a noi simili?

Le reti Internet: Italia meglio della Francia

Non siamo poi messi così male. La Germania è all’89,6% dei cittadini coperti da Internet veloce. La Spagna è addirittura al 93,8%, posizionandosi tra le prime nella classifica continentale. Ma la Francia è molto più indietro di noi, al 65,3%. Davvero sorprendente. E ancora più sorprendente è il dato della Gran Bretagna dove appena il 63,2% dei cittadini si collega a Internet a quella velocità. La media europea è dell’82,1% e l’Italia, con il suo 77,6%, è oggettivamente indietro, anche se non di così tanto. Peggio di noi fanno molti Paesi. Per esempio la Slovacchia, la Polonia, le già citate Francia e Gran Bretagna, la Croazia e la Grecia che, con il suo 54,6%, è il fanalino di coda.

Che cosa vuole dire reti Internet a 100 megabit al secondo

Perché Eurostat nelle sue rilevazioni, prende come punto di riferimento Internet a 100 megabit al secondo quando sul mercato ci sono offerte commerciali che consentono di viaggiare anche a 1 giga al secondo? La risposta è semplice: perché Internet a 100 megabit al secondo è la velocità più comune in tutti i Paesi europei e la disponibilità di opzioni che permettono di viaggiare ad una velocità maggiore può variare significativamente a seconda della posizione geografica e delle infrastrutture di rete locali. In generale, le aree urbane tendono ad avere maggiori opzioni di connessione ad alta velocità rispetto alle zone rurali. Ed è per questi motivi che il punto di riferimento internazionalmente riconosciuto per stabilire il grado di digitalizzazione di un Paese è proprio la disponibilità di una connessione Internet a 100 megabit al secondo.

Che cosa si può fare con una connessione Internet di 100 megabit al secondo?

Una connessione Internet a 100 megabit al secondo (Mbps) consente di scaricare di scaricare un file di 1 Giga in circa 1 minuto e 20 secondi; guardare video in alta definizione in streaming senza interruzioni; giocare online senza problemi di lag o ritardi; effettuare videochiamate di alta qualità senza interruzioni o ritardi e navigare in Internet in modo più fluido, con una maggiore velocità di caricamento delle pagine web.

Reti internet: le tecnologie disponibili in Italia

Le reti Internet che consentono di “viaggiare” ad una velocità superiore o uguale ai 100 megabit al secondo non sono poi così tante. La prima è la fibra ottica, che permette di arrivare ad una velocità di 1 Giga al secondo, cioè 1000 megabit al secondo. Attualmente, molte zone in Italia sono coperte dalla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), ma ci sono anche altri tipi di connessioni in fibra come FTTC (Fiber To The Cabinet) e FTTS (Fiber To The Street).

Poi c’è la Dsl, una tecnologia piuttosto datata ma l’unica disponibile nella maggior parte del Paese. Utilizza le linee telefoniche per trasmettere i dati ma a volte non consente di arrivare ad una velocità di 100 megabit al secondo. Poi c’è la tecnologia wireless, offerta da alcune compagnie telefoniche che utilizzano le onde radio per trasmettere i dati. Infine c’è il satellite che può essere utilizzato in aree remote dove non ci sono altre opzioni disponibili. In questo caso la velocità è molto bassa: spesso non supera i 25 megabit al secondo.

Si può usare anche la presa elettrica

Altre tecnologie disponibili comprendono, per esempio, la Powerline che sfrutta la rete elettrica di casa per trasmettere dati. Anche se può raggiungere velocità elevate, il segnale può essere influenzato da fattori esterni come la distanza tra la presa elettrica e il modem. Infine il WiMAX: una tecnologia wireless che permette di raggiungere velocità di connessione simili a quelle della Adsl, ma senza la necessità di avere un cavo di rame o una fibra ottica.

I dati si riferiscono al: 2021

Fonte: Eurostat