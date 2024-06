Recentemente, Amazon ha fatto il suo ingresso nel mercato europeo del 5G. Ma perché il gigante dell’e-commerce si interessa alle reti di telecomunicazione?

La chiave sta nell’architettura “cloud native” del 5G, che permette di gestire le funzioni di rete tramite software su hardware generico.

Una innovazione che consente agli operatori di rete di sfruttare i data center esistenti di aziende come Amazon, Microsoft e Google, riducendo i costi di implementazione e aggiornamento delle reti.



Tuttavia, delegare la gestione delle reti alle big tech solleva preoccupazioni su controllo, sicurezza e dipendenza tecnologica. La soluzione ideale sembra essere l’adozione di cloud ibridi, che combinano cloud pubblici e privati, offrendo il meglio di entrambi i modelli.



In questo video, analizzeremo il significato di questa transizione, cercando di capire come questa evoluzione potrebbe trasformare il panorama delle telecomunicazioni.







