Reti 4G e 5G, telco Ue potrebbero avere più tempo per dismettere Huawei e ZTE

Oggi in primo piano la richiesta di diversi Governi europei di avere più tempo dei tre anni proposti da Bruxelles per sostituire le tecnologie cinesi ad alto rischio dalle reti 4G e 5G. La Commissione Ue valuta modifiche al Cybersecurity Act.
Sul fronte americano, AI sotto inchiesta negli Usa: OpenAI, Anthropic indagate dalla Federal Trade Commission per verificare la sicurezza dei loro prodotti.
Infine dall’Italia, via libera alla prima fabbrica di microchip avanzati a Novara, 1,3 miliardi di soldi pubblici per Silicon Box.
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