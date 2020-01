Retelit pronta a rilevare Brennercom per 52 milioni

Retelit rileva i tre data center e la rete Tlc di Brennercom, operatore regionale attivo in Italia, Austria e Germania.

Retelit, operatore di servizi digitali e proprietario di una rete in fibra ottica che collega 15 data center in Italia, ha annunciato l’acquisizione dell’operatore Brennercom per un controvalore di 52 milioni di euro. L’annuncio arriva ad una settimana di un’altra acquisizione perfezionata da Retelit, vale a dire il 100% del system integrator friulano Pa Group, e rientra nel piano di espansione della società che fra i suoi azionisti annovera Bousval, controllata dalle Poste libiche (LPTIC – Libyan Posts Telecommunications Information Technology Company) con il 14,37%, Fiber 4.0 S.p.A (13,75%), Axxion (9,99%), Alberto Pretto (4,44%).

Brennercom, che ha sede a Bolzano, è attivo in Italia, Austria e Germania e concentra il suo business in Trentino, Alto Adige e a Verona. L’azienda detiene tre data center a Bolzano, Trento e Innsbruck e fornisce servizi Cloud e Disaster Recovery.

La chiusura del deal è fissata non prima del 30 giugno e non oltre il 31 luglio 2020. L’offerta prevede che una parte del prezzo, fino ad un massimo di 15 milioni di euro, possa essere corrisposta in azioni quotate di Retelit, cosicché il Gruppo Athesia, controllante di Brennercom, entrerà nel capitale di Retelit.