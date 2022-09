Rete unica, tiro alla fune fra Vivendi e CDP

La giornata in tre news.Rete unica, i tempi dell’offerta non vincolante per la rete Tim slittano dopo le elezioni del 25 settembre, ma il 31 ottobre scadono i termini per l’offerta ufficiale da parte di CDP, mentre Vivendi non cala le pretese.Bollette telco a 28 giorni, bocciate anche dalla Cassazione. Ora rimborso ai consumatori con giorni gratis in fattura?Per tagliare i consumi energetici e ridurre le spese di manutenzione e gestione delle reti, BT ha pianificato a breve la chiusura delle reti legacy in rame e 3G.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.