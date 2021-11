Rete unica, Tim cambia registro?

Oggi pomeriggio il titolo TIM ha preso il volo (+5,94% a 0,33 centesimi) sulle voci di un possibile cambio di registro rispetto al progetto rete unica. Nonostante le smentite dell’azienda, il valore ancora cresce.

Seguiamo poi con interesse il corteo indetto contro il decreto-legge ‘capienze’, il primo ‘Privacy Pride’ della storia, che si terrà a Roma alle ore 16 il 13 novembre. Un tema con poco appeal sull’opinione pubblica, ci vorrebbe una “Greta Thunberg” per la protezione dei dati.

In tema smart working, infine, è stata approvata oggi alla Camera la mozione di maggioranza sulle iniziative in materia di lavoro agile nelle PA. La soddisfazione del ministro Brunetta.

Tim, vola in Borsa su voci rinuncia controllo rete unica. Ma arriva smentita

di Paolo Anastasio

Tim spegne le voci diffuse da Bloomberg sulla possibile apertura della compagnia alla rinuncia della maggioranza nel progetto rete unica ma il titolo continua a salire.

Privacy pride il 13/11 a Roma. Cercasi una ‘Greta’ anche per data protection

di Luigi Garofalo

Manca una ‘Greta Thunberg’ per la protezione dei dati. Il decreto ‘capienze’ prevede meno privacy per noi italiani, ma senza indignazione da politica e cittadini.

Smart working nella PA, ok dalla Camera

di Flavio Fabbri

La Camera dei Deputati ha approvato la mozione di maggioranza sulle iniziative in materia di lavoro agile nelle PA.

5G, Google si ritaglia una fetta nel business dello ‘slicing’ con Android 12 OS

di Paolo Anastasio

Il nuovo Android 12 OS di Google in uscita l’anno prossimo, incorporerà funzioni per lo slicing delle reti 5G per le aziende.

COP26: emissioni CO2 verso i massimi storici nel 2021

di Flavio Fabbri

Lo studio: Cina e India hanno raggiunto nuovi record di emissioni. Gli Stati Uniti virtuosi solo a parole?

Lettera aperta al Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri

di Donato A. Limone

Tre considerazioni rivolte al nuovo sindaco di Roma Capitale per una sindacatura efficace ed utile per i cittadini e per il sistema socio-economico dell’intera comunità.

AI, Wiewiórowski (EDPS) ‘Ue non ancora pronta per il riconoscimento facciale’

di Paolo Anastasio

Il Garante Privacy europeo chiede maggior chiarezza su quale genere di intelligenza artificiale la Ue vuole regolare.

Dl Infrastrutture approvato, c’è l’ok del Senato

di Redazione

Giovannini: “Favorirà lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto, con una forte impronta verso la sostenibilità sociale e ambientale”.

Sentenza choc, le riprese video di atti sessuali tra un adulto ed un minore non sono reato di pedo-pornografia

di Angelo Zaccone Teodosi

La scuola italiana non educa alla sessualità: l’81 % dei minori accede al porno senza che venga richiesto alcun controllo dell’età.

Auto volanti, la prima corsa in Australia a 100 km/h. Il video

di Flavio Fabbri

Presso i Monti Flinders, nel Sud dell’Australia, si è tenuta la prima gara ufficiale tra auto volanti a pilotaggio da remoto. Nel 2022 piloti a bordo.

IoT security, mercato più che triplicato a 40,3 miliardi di dollari nel 2026

di Paolo Anastasio

Mercato globale delle applicazioni di sicurezza IoT visto in crescita del 22% all’anno, di pari passo con l’aumento della minaccia cyber e della diffusione del 5G.

I Simpson: in arrivo i nuovi episodi in HD su tivùsat

di Flavio Fabbri

Dal 6 novembre, ogni sabato alle 21:20, su Italia Uno, canale 106 della piattaforma satellitare gratuita.

“La Pa che vorrei”, domani alle 16 intervista live a Luca Caputo (Destination manager)

di Redazione

Tema della puntata: «Turismo, destination manager, il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni».

VoloCity, taxi dei cieli ad emissioni zero. Fiumicino-Roma in 20 minuti. Da quando?



