Rete unica, Stato arbitro imparziale

4 giugno 2021. La giornata in pillole. Il ministro della Trasformazione Digitale Vittorio Colao ribadisce il ruolo del Governo nella partita della digitalizzazione e della rete unica. “Noi dobbiamo garantire l’interesse dei cittadini non di specifiche imprese’.

Intanto, in Francia dolori per Google condannata ad una sanzione di 220 milioni di euro dall’Autorità di regolazione della concorrenza per abuso di posizione dominante nel mercato della pubblicità online.

Infine, secondo un’indagine globale i No-Vax valgono 1,1 miliardi di dollari per Facebook e Instagram.

Rete unica, Colao: ‘Stato garante dei cittadini, non di singole imprese’

di Paolo Anastasio

Vittorio Colao, ministro della Trasformazione Digitale, ha ribadito il ruolo del Governo nella partita della digitalizzazione: ‘Noi dobbiamo garantire l’interesse dei cittadini non di specifiche imprese’…Leggi l’articolo

Pubblicità online, multa da 220 milioni a Google in Francia

di Paolo Anastasio

La sanzione per abuso di posizione dominante nel mercato delle pubblicità online degli editori…Leggi l’articolo

I no-vax valgono 1,1 miliardi di dollari per Facebook e Instagram. L’indagine

di Flavio Fabbri

Rapporto del Center for Digital Hate: ad oggi sono oltre 62 milioni gli utenti che in tutto il mondo seguono le pagine “no vax” sui social…Leggi l’articolo

5G in fabbrica, c’è anche JMA nella rete privata di Exor International a Verona

di Paolo Anastasio

C’è anche JMA come partner di Tim nel primo progetto appena realizzato in Italia di fabbrica connessa con una rete privata 5G…Leggi l’articolo

Intelligenza artificiale al posto dei politici, favorevole il 51% degli europei

di Flavio Fabbri

C’è sfiducia nei politici e purtroppo anche nelle istituzioni democratiche: intelligenza artificiale più affidabile di un parlamentare…Leggi l’articolo

Plastica: il 55% dei rifiuti mondiali prodotto da 20 aziende. Il Rapporto

di Flavio Fabbri

La plastica sarà responsabile di oltre il 10% delle emissioni di gas serra a livello globale entro il 2050. Nuovo Rapporto sull’inquinamento…Leggi l’articolo

Videogame, le prospettive tra cloud e mobile gaming

di Edoardo Stigliani, SOS Tariffe

Molti media company stanno guardando con rinnovato interesse alle evoluzioni del mobile gaming…Leggi l’articolo

Aruba Enterprise e i servizi di firma digitale per le aziende

di Flavio Fabbri

Una gamma completa di servizi di firma, totalmente sicuri e personalizzabili, riconosciuti a livello europeo…Leggi l’articolo

INWIT, coperti già 30 ospedali 5G ready da inizio pandemia

di Redazione

L’avvento del 5G farà da volano per lo sviluppo dell’IoT, semplificando le diagnosi a distanza o rendendo possibile la remote surgery…Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, l’8 giugno alle 15 intervista live a Giuseppe Melone

di Redazione

Nuovo appuntamento con il talk “La PA che vorrei”, l’8 giugno alle 15 intervista live a Giuseppe Melone (Unitelma Sapienza)…Leggi l’articolo

