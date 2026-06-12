Rete unica, Nicita e Misiani (PD): “Il Governo ha fallito”

Rete unica TLC quando? Oggi apriamo con l’interrogazione dei senatori Dem Antonio Nicita e Antonio Misiani ai ministri Adolfo Urso (Mimit) e Giancarlo Giorgetti (Mef) sui piani del Governo in materia, sullo switch off e sugli incentivi per la migrazione all’FTTH.



Ieri sera, intanto, abbiamo visto le prime partite ufficiale dei mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con il debutto delle nuove tecnologie digitali: dal fuorigioco semi-automatizzato al Football AI Pro, dalle scansioni 3D dei giocatori alle body cam stabilizzate.



Mondiali di calcio che ovviamente diventano bersaglio privilegiato della pirateria audiovisiva e la Guardia di Finanza ha messo in campo una vasta operazione anti-pezzotto in Italia, smantellando tre centrali di smistamento illegale del segnale IPTV. In arrivo multe per gli utenti.

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