Rete unica, lettera di FdI alla Vestager

La giornata in pillole. Lettera di Fratelli d’Italia alla Commissaria alla Concorrenza della Commissione Ue Margrethe Vestager. La compresenza di CDP nel capitale di TIM e Open Fiber preoccupa FdI ed ECR: ‘CDP esca da TIM’.

All’Assemblea generale dell’ONU, il Premier Mario Draghi ha detto che “Gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo devono essere una priorità, soprattutto in ambiti strategici come l’elettrificazione, l’idrogeno, la cattura e utilizzo del carbonio, a cui oggi è destinato solo un terzo della spesa”.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato una scheda informativa dedicata ai ragazzi in cui illustra come difendersi dal cyberbullismo su social network e web.

Rete unica, Butti (FdI) a Vestager: CDP in TIM e OF? Concorrenza a rischio

di Paolo Anastasio

La compresenza di CDP nel capitale di TIM e Open Fiber preoccupa FdI ed ECR. Lettera alla responsabile della Concorrenza Margrethe Vestager.

Draghi: “Pronti ad un nuovo impegno economico per il clima”

di Flavio Fabbri

Intervento del Premier Draghi alla tavola rotonda sul clima di New York, nell'ambito della 76esima Assemblea generale Onu.

Cyberbullismo, il Garante pubblica le modalità per chiedere un intervento

di Piermario Boccellato

Il Garante Privacy ha pubblicato il modello per la segnalazione in materia di cyberbullismo da inviare a cyberbullismo@gpdp.it.

DAZN, Parlamento chiede più poteri per Agcom su audience e streaming

di Paolo Anastasio

E' pronta e dovrebbe essere votata in settimana la risoluzione della Commissione Trasporti e Tlc alla Camera sul caso DAZN.

Cloud, le big tech si sono adeguate alla sentenza Schrems II?

di Redazione Key4biz

Secondo l'avvocato e DPO Valentina Apruzzi: "Non mi risulta". Le 6 condizioni per trasferire, in regola, i dati personali ai Paesi extra SEE.

Clima: 50 giorni in più di caldo intenso l’anno a Napoli, 28 a Roma. Studio

di Flavio Fabbri

Pubblicato il rapporto "Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane" realizzato dalla Fondazione CMCC.

Mobility-as-a-Service, mercato globale crescerà del +900% entro il 2027

di Flavio Fabbri

Il mercato mondiale della Mobility-as-a-Service è stimato raggiungere i 53 miliardi di dollari di valore a livello mondiale entro il 2027.

Genova il 29 settembre il Meet in Italy for Life Sciences 2021

di Redazione Key4biz

Genova ospita la 7° edizione del Meet in Italy for Life Sciences, evento di riferimento in Italia per chi opera nel settore delle scienze della vita.

Democrazia Futura. Diritto e/o dovere di vaccinarsi

di Pier Luigi Gregori

La questione vaccinale esaminata sotto il profilo etico e giuridico da Pier Luigi Gregori, studioso esperto di diritto costituzionale.

Il 21 settembre 1937 J.R.R. Tolkien pubblica “Lo Hobbit”

di Inarea

Invaghiti da "Game of Thrones" e dal maghetto di Hogwarts, spesso ci dimentichiamo di J.R.R. Tolkien.

