I ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno convocato questa mattina alle ore 11 i numeri uno di Vodafone Italia, Aldo Bisio, WindTre, Jeffrey Hedberg, e Sky Italia, Maximo Ibarra, per ascoltare il loro parere sul progetto di una società delle reti e delle tecnologie di ultima generazione a governance pubblica di cui ieri è stato dato il via libera dal governo e dalla maggioranza dopo un incontro con l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti che lo ha illustrato.

I dubbi Sky-Vodafone e WindTre

In prima battuta Sky-Vodafone e WindTre sembrano molto scettici al sul progetto Tim-Cdp e hanno manifestato il loro pensiero in una lettera inviata congiuntamente ai due ministri l’11 agosto scorso, a valle di una richiesta di incontro. “È del tutto evidente che un progetto che veda un operatore incumbent come Tim in controllo, anche solo diretto o potenziale, dell’unica infrastruttura di rete fissa del Paese implicherebbe una elevatissima incertezza regolamentare, gravi difficoltà di accesso ai fondi europei, compresi quelli del Recovery fund, e, soprattutto non darebbe nessun incentivo alla realizzazione della rete in fibra in tempi accelerati”, hanno scritto i tre ceo nella lettera inviata a Gualtieri e Patuanelli e riportata oggi da Repubblica.

“Se nella rete unica si lasciasse fuori la rete primaria di TIM, si sancirebbe il mantenimento del monopolio dell’incumbent su una parte di rete critica”

Oggi gli ad dei tre operatori avranno l’occasione di spiegare bene la loro posizione, sperando che la lettera di intenti di cui si sta discutendo sia solo l’inizio di un percorso che avrà un esito molto diverso.

“Se il perimetro della rete unica lasciasse fuori la rete primaria, si sancirebbe il mantenimento del monopolio dell’incumbent su una parte di rete critica”, spiegano i tre a.d..che confermano lo storico scetticismo sulla realtà volontà di Telecom di spingere sugli investimenti in fibra. “Esiste inoltre un tema di potenziali aiuti diStato occulti, poiche’ l’operazione potrebbe dirottare costi, strutture e risorse umane in eccesso nella societa’ neo costituita: i costi di questa operazione sarebbero inevitabilmente ribaltati sui prezzi di accesso per i concorrenti e, in ultimo, sui cittadini e sulle imprese”, aggiungono.

Gualtieri: “Una grande società della rete aperta a tutti gli operatori e la realizzazione del piano di investimenti”

Staremo a vedere cosa emergerà dall’incontro a cui parteciperà anche il ministro dell’Economia, che ieri, dopo il via libera di Governo e maggioranza al percorso intrapreso da Tim e Cdp ha assicurato così gli altri operatori: “C’è stata una conclusione unanime della riunione, con il via libera a Cdp a proseguire il percorso, su cui ha negoziato in modo molto efficace anche con Tim, per fare in modo che la societa’ della rete abbia una governance che ne garantisca l’indipendenza, l’apertura a tutti gli operatori e la realizzazione del piano di investimenti”.

“Il progetto della rete unica prevede”, ha spiegato il numero uno del Mef, “una società unica della rete che possa evitare il rischio di avere una sovrapposizione imperfetta di reti, che magari porti a una sovrapposizione da qualche parte e la mancata cablatura da altre, e si mettano tutte le risorse per creare questa grande società della rete”.

“Il Recovery Plan per l’Italia, che stiamo redigendo e che vogliamo essere i primi a presentare in Europa”, ha aggiunto il ministro, “dice che dobbiamo fare un salto di qualità nel lavoro di connessione del Paese, perché senza un’infrastruttura di banda ultralarga che arriva dappertutto, nelle case, nelle imprese e negli edifici pubblici, non avremo un pezzo fondamentale della strategia di crescita, sviluppo e welfare”.

“Il piano per la banda ultralarga è tra i progetti qualificanti del Recovery plan”, ha concluso il ministro Roberto Gualtieri.

Obiettivo del Governo e maggioranza: “Società delle reti e delle tecnologie 5G e Cloud con una importante presenza pubblica”

L’obiettivo, ha spiegato Paola Pisano, ministra dell’Innovazione, è “costruire il futuro delle infrastrutture digitali del nostro Paese che deve includere non solo la rete ma anche il 5G, il cloud e tutte le tecnologie necessarie a sviluppare l’economia dei servizi digitali”.