Rete unica, ecco perché conviene il piano FDI

27 settembre 2022. Il nostro racconto della giornata.

In primo piano, l’editoriale del nostro direttore sul dossier della futura rete tlc con il confronto (con vantaggi e svantaggi) tra il piano CDP-Open Fiber e il piano alternativo di Fratelli d’Italia (progetto Minerva).

E poi oggi c’è stata la fuga di gas dagli impianti Nord Stream 1 e 2. Incidente o sabotaggio?

Infine, in merito ai fondi per le emittenti locali ecco le due sentenze che stanno terremotando il settore.

