Il ministro Vittorio Colao in visita a Bruxelles 'La Commissione europea ci ha sempre ribadito che operatori verticalmente integrati non vengono visti come pro-concorrenziali, ovviamente ne terremo conto'.

“Questo governo ha sempre detto che vogliamo mantenere la concorrenza e l’investimento in nuove tecnologie e garantire ottime connessioni in fibra e 5G”. Così il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao da Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla concorrenza infrastrutturale nel settore delle tlc e ai dubbi di Bruxelles sulla rete unica. “La Commissione europea ci ha sempre ribadito che operatori verticalmente integrati non vengono visti come pro-concorrenziali, ovviamente ne terremo conto”, ha aggiunto.

Tim, Colao ‘Preservare sicurezza e sviluppo infrastrutture’

“Non si commentano situazioni di mercato, il Governo segue” le vicende sull’Opa degli americani di Kkr nei confronti di Tim “e ovviamente siamo molto interessati a preservare la sicurezza del Paese e il buono sviluppo delle infrastrutture”. Lo ha dichiarato Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica, a margine della riunione del Consiglio Ue Competitività in corso a Bruxelles.

Recovery: Colao, gare per fibra e 5G partono a inizio 2022

Questo pomeriggio “con Paolo Gentiloni parleremo del Recovery fund e dei primi risultati raggiunti che cominciano a vedersi e anche di tutte le sfide e gli ostacoli che avremo per riuscire a rispettare i tempi e gli obiettivi che ci siamo dati che sono molto ambiziosi”. Così il ministro Colao, a margine della riunione del Consiglio Ue Competitività in corso a Bruxelles. “Abbiamo quattro obiettivi a breve: il primo è far partire le gare per la fibra e il 5G, che prevediamo a inizio 2022, il secondo è annunciare ai comuni, alle scuole e agli enti locali le modalità e soprattutto gli importi che saranno a disposizione, anche qui a inizio dell’anno prossimo per digitalizzare”.

Gli altri due obiettivi sono quelli di “avviare la nuova architettura dei dati per la sanità” perché “gli italiani vogliono poter portare il loro fascicolo sanitario da una regione all’altra”, e, infine, “lanciare il piano per le competenze digitali che cito sempre per ultimo anche se alla fine sarà la cosa più importante per il lungo termine”, ha concluso il ministro.

Tim: Colao, autonomia strategica riguarda chip e cloud

“L’autonomia strategica è un’ambizione europea molto importante che si estende a tutti i settori, soprattutto alla tecnologia più avanzata, pensiamo al problema che c’è sui chip, ma anche a tutte le opportunità che nasceranno, come l’intelligenza artificiale e i servizi in cloud, problema che va ben oltre vicende specifiche” come l’Opa su Tim da parte degli americani di Kkr. Così il ministro Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica, a margine della riunione del Consiglio Ue Competitività in corso a Bruxelles rispondendo a una domanda sull’offerta del fondo americano.

Ue: Colao, compromesso Digital act europeo non venga

“L’Italia sostiene il Digital services act e the Digital markets act” proposti dalla Commissione europea per “ristabilire delle regole per il mondo digitale che garantiscano l’equità e la contendibilità dei mercati. Abbiamo raggiunto un buon compromesso, ma ora è importante che queste regole non vengano diluite”, ha aggiunto Colao.