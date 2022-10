Rete unica, CDP-Open Fiber-Macquarie sfidano Giorgia Meloni

Il racconto della giornata.

Il dossier della “rete unica” è il più importante che il nuovo governo eredita dal precedente. Pensare che il tutto possa essere risolto con azioni di pirateria d’assalto (guidate peraltro da una società come CDP che è controllata dal MEF) è politicamente grave.

Crisi energetica, gli operatori europei entrano in modalità risparmio in vista del prossimo inverno che si preannuncia molto duro e a rischio blackout per le reti.

Nord Stream, Mare del Nord sempre più militarizzato. L’Italia schiera mezzi e uomini a difesa dei gasdotti sottomarini.

