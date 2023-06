Rete Tim, Vivendi vero arbitro della cessione di NetCo?

Rete TIM. La partita per la cessione di NetCo durerà ancora fino al 30 settembre, ma Vivendi, primo azionista di Tim con il 23,75%, non sembra certo intenzionato a restare con le mani in mano.

Fibra. Barclays: ‘Risparmi notevoli dallo switch off del rame’. Nessun incentivo nella Ue, ma secondo lo studio lo spegnimento del rame comporta minori costi energetici e minori costi di manutenzione.

UE. Breton inaugura l’ufficio europeo a San Francisco: “Le big tech si preparino ad attuare le norme Ue”.

