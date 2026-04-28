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Rete, prove di accordo tra FiberCop e Open Fiber

Rete, prove di accordo tra FiberCop e Open Fiber

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Rete, prove di accordo tra FiberCop e Open Fiber Dailyletter

Oggi apriamo con la critica della Cgil sulla regia del Governo per l’accordo commerciale FiberCop-Open Fiber finalizzato a completare la diffusione della banda larga ad alta velocità in Italia: “Il Mef dovrebbe lavorare per la nascita di una rete unica”.

AIGoogle firma accordo con il Pentagono per l’impiego militare dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Esclusa sorveglianza di massa e armi autonome. La protesta dei dipendenti del gigante tecnologico.

Infine, per le frequenze TLC in scadenza nel 2029, iliad propone riequilibrio fra operatori. Levi: “Decidere ora per un Paese a prova di futuro”.

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Redazione Key4biz

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