È attivo a pieno regime il “Modena Innovation Hub”, che completa il sistema regionale di datacenter nativamente connessi alla Rete Lepida.

Il Datacenter, primo a essere realizzato nativamente ed esclusivamente con connessioni a 100Gbps, sia all’interno del sito che verso la rete geografica, ha visto nel corso dei mesi l’installazione di tutte le componenti base previste nei Datacenter Lepida: oltre alle componenti di rete sono stati predisposti server blade, storage standard ed extreme performance, storage di backup.

Sono attualmente attivi servizi di disaster recovery per la sanità regionale e servizi di backup remoto, mentre sono in corso di realizzazione i piani di migrazione per gli enti del territorio che hanno scelto il sito di Modena come primario.

Sono già installate 2 cage per un totale di 24 rack, con una potenza elettrica attualmente disponibile di 180KW, con la possibilità di espandere ulteriormente il sito con l’installazione di una terza cage per ulteriori 12 rack.

Il sito verrà inoltre a breve implementato con la realizzazione della business continuity geografica con il Datacenter di Parma, andando a completare, insieme a Ravenna e Ferrara già operative, il modello previsto con due coppie di datacenter in business continuity.

Sono inoltre in corso le operazioni di selezione per l’identificazione di un gestore privato

che permetta l’attivazione della seconda sala server dedicata, implementando il modello di collaborazione pubblico-privato già attivo anche negli altri datacenter regionali.