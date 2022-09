Rete Lepida a 3.468 punti di accesso

La distribuzione territoriale in Emilia Romagna delle diverse tecnologie di accesso alla rete, per tipologia di ente.

La Rete Lepida eroga servizi di connettività a: 328 Comuni della regione, di cui 319 Municipi in fibra ottica e 9 con tecnologie radio (non sono raggiunti solo i due Comuni entrati nel 2022, Montecopiolo e Sassofeltrio); 2.061 scuole; 231 tra sedi di Aziende sanitarie/ospedaliere e studi di Medici di Medicina Generale; 848 sedi di altri Enti (ulteriori sedi comunali, Province, Unioni di Comuni, Agenzie Regionali, ASP, Consorzi di Bonifica, Università, Teatri, Tribunali, Musei, Istituti di Ricerca, Ferrovie Regionali, Aree industriali, Protezione Civile e altri), per un totale di 3.468 punti di accesso.

La tabella illustra la distribuzione territoriale delle diverse tecnologie di accesso alla rete, per tipologia di Ente. Per quanto riguarda la Rete Radiomobile Regionale (ERretre), sono 229 i Comuni utilizzatori della rete con oltre 8.700 terminali d’utente in rete.