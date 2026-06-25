Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuro

(Adnkronos) – L’evoluzione delle reti e dei modelli di sviluppo infrastrutturale, il ruolo delle tecnologie digitali nella trasformazione delle telecomunicazioni, nuove strategie per la crescita e la competitività del sistema Paese. Questi alcuni dei temi trattati nella nuova edizione di Telco per l’Italia organizzata a Roma. Il panel “Wholesale e reti aperte: dal co-investimento ai servizi data-driven” ha visto la partecipazione di Fabio Veronese, Chief Information Technology Officer di FiberCop

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz