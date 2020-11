Nelle ore in cui si contavano i voti necessari a Joe Biden per essere eletto 46° Presidente degli Stati Uniti d’America, Pechino annunciava il lancio del primo satellite al mondo destinato a testare le comunicazioni della futura rete 6G.

Una nuova sfida tecnologica e commerciale, con grandi risvolti politici e culturali, che la Cina ha lanciato agli Stati Uniti e all’Europa.

Secondo quanto riportato in un servizio della China Central Television, il satellite per la futura generazione di telecomunicazioni faceva parte di un carico di altri 12 dispositivi satellitari, partiti per lo spazio con il lanciatore “Long march 6” dal Taiyuan Satellite Launch Center.

L’obietto, si legge in un articolo della BBC, è testare questa nuova tecnologia nello spazio, poiché la banda di frequenza 6G utilizzerà frequenze terahertz.

L’iniziativa è stata progettata e sviluppata dalla University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), in partnership con Chengdu Guoxing Aerospace Technology e MinoSpace Technology.

Questo primo lancio di prova servirà per testare il 6G nella raccolta dati e informazioni derivanti dalle rilevazioni terrestri, dal monitoraggio dei disastri ambientali, dalla prevenzione degli incendi boschivi, dal controllo e dalla tutela delle risorse naturali e forestali, tra cui l’acqua e il numero di alberi.

The "#UESTC" satellite (Star Era-12), the first #6G test satellite in the world and first one named after the university since its establishment, was successfully lifted off at Taiyuan Satellite Launch Center and entered the scheduled orbit on the morning of Nov. 6. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS