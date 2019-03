Respawn ha aperto le ostilità contro i cheater di Apex Legends.

Lo studio, che ha espulso oltre 355.000 giocatori dalla versione PC di Apex Legends tramite Easy-Anti-Cheat, ha dichiarato che questo è solo il primo capitolo di una lunga lotta al cheating.

“Il servizio funziona, ma la lotta ai cheater è lunga e dovremo restare sempre vigiili”, ha dichiarato Jay Frechette, community manager del gioco, su Reddit. Lo studio ha detto di voler mantenere il riserbo sui metodi che utilizzerà. “I cheater sono abili e non vogliamo che possano anticiparci”, ha aggiunto Frechette.

Respawn sta lavorando con esperti in materia, anche esterni a EA, per capire come contrastare meglio il cheating. “Stiamo mantenendo il riserbo su molte nostre strategie. In questo modo, nessuno potrà aggirare le nostre modifiche prima dell’implementazione. Le soluzioni non arriveranno subito, ma ci stiamo lavorando”.