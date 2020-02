I dati personali di oltre 10,6 milioni di ex ospiti degli hotel MGM Resorts, tra cui la popstar Justin Bieber e l’amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey, sono stati rubati e pubblicati questa settimana su un forum di hacking online.

La scoperta di ZDNet

I dettagli pubblicati – secondo il sito ZDNet – includono nomi completi, indirizzi di casa, numeri di telefono ed e-mail. Tra i personaggi presi di mira oltre Dorsey e Bieber anche turisti, giornalisti e agenti dell’FBI.

ZDNet ha verificato l’autenticità dei dati in collaborazione con un ricercatore specializzato in sicurezza e un rappresentate della catena alberghiera ha confermato l’incidente.

MGM possiede e gestisce resort di lusso a Las Vegas, nonché in altre località negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina. Le sue località di Las Vegas attirano spesso migliaia di ospiti per tornei di casinò, partite di boxe e combattimenti UFC.

MGM conferma il leak

Un portavoce di MGM ha dichiarato a ZDNet che le informazioni provengono da un incidente di sicurezza accaduto l’anno scorso dopo che MGM “ha scoperto l’accesso non autorizzato a un server cloud che conteneva una quantità limitata di informazioni relative a chi è stato ospite di MGM Resorts”.

Secondo quanto riferito, i dati non contengono informazioni dagli ospiti che hanno soggiornato presso i resort dopo il 2017.

MGM ha dichiarato a ZDNet di essere sicuro che non siano stati coinvolti dati finanziari o relativi alla password nell’incidente di sicurezza.

Sebbene considerevole, l’incidente di sicurezza non è il più grande che abbia colpito il settore alberghiero negli ultimi anni. Nel 2017, una violazione dei dati negli hotel Marriott ha visto criminal hacker rubare le informazioni di 500 milioni di clienti.