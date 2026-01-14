Secondo il report di nPerf “Barometro delle connessioni mobili Internet in Italia” pubblicato a gennaio 2026 su test condotti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025, Vodafone è l’operatore con la migliore performance di Internet mobile nel 2025.

Vodafone consolida la sua leadership con prestazioni bilanciate su tutti gli indicatori chiave di prestazione: si conferma primo in classifica con 90.088 nPoints e domina in velocità di download, velocità di upload e latenza.

Leadership consolidata su tutti gli indicatori

Vodafone guida il settore con 90.088 nPoints e domina la velocità di download con 121,50 Mbps, ideale per lo streaming HD e il download di file di grandi dimensioni. L’operatore raggiunge la migliore velocità di upload (17,49 Mbps), garantendo videoconferenze di qualità e la condivisione di contenuti. Con una latenza ottimale di 37,77 ms, assicura un’esperienza di gioco online reattiva e comunicazioni in tempo reale. Vodafone condivide il primo posto ex aequo con un altro operatore nella navigazione (71,98%) e nello streaming video (78,19%), offrendo un’esperienza utente bilanciata.

Vodafone: miglior 5G del 2025

Gli utenti Vodafone hanno beneficiato del miglior Internet 5G nel 2025 secondo il Barometro nPerf. Vodafone si aggiudica i seguenti riconoscimenti: Best performance 5G, Fastest performances (Download Speed) 5G, Fastest performances (Upload Speed) 5G, 5G connections with the lowest latency, Best streaming performances 5G e infine ex aequo con un altro operatore il Best web browsing performances 5G.

Fastweb: forte posizionamento nella velocità

Fastweb si classifica al terzo posto con 82.620 nPoints e progredisce dello 0,8% su base annua. L’operatore si distingue per una velocità di download di 104,20 Mbps (2° posto) e una velocità di upload di 15,35 Mbps (2° posto), garantendo uno streaming fluido e una condivisione efficiente dei contenuti. Con una latenza di 46,70 ms, Fastweb fornisce un’esperienza di gioco online reattiva e comunicazioni in tempo reale.

I dati del settore

Il settore italiano di Internet mobile mostra un punteggio medio di 81.327, mostrando una forte competizione nell’esperienza utente, con più operatori che offrono una navigazione e uno streaming video di qualità. Gli utenti italiani beneficiano di velocità di download e upload competitive, particolarmente adatte per le applicazioni di streaming e videoconferenza.

Come viene calcolato

I punteggi della classifica sono espressi in nPoints, l’indicatore nPerf che tiene conto di tutte le misurazioni effettuate durante un test completo: velocità di download, velocità di upload, prestazioni di navigazione, prestazioni di streaming video e latenza. Il valore rappresenta l’esperienza utente media per ciascuno degli operatori con copertura di rete nazionale presenti.

Il valore dei punti per le velocità e la latenza è calcolato su una scala logaritmica, per rappresentare meglio la percezione dell’utente. nPerf propone un’applicazione gratis che testa la qualità della connessione a Internet ed è scaricabile su terminali mobili Android e iOS (Apple). Il barometro si basa su centinaia di migliaia di test effettuati su nPerf App ogni anno esclusivamente dai clienti finali degli operatori telefonici, il che lo rende lo studio di crowdsourcing con uno dei panel più ampi del Paese.

