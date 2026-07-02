Renzi ad AdnTalks: “Scelta candidato centrosinistra? L’importante è vincere. Non voglio voti Pd e M5S, li prendo con il proporzionale”

(Adnkronos) – Dalla situazione trasporti alla premier Meloni (che “non ha fatto riforme”) passando per le primarie (“Per me basta vincere”), gli Usa di Trump, il nucleare (“Sono favorevole ma…) e l’Ucraina. Molti gli argomenti affrontati da Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.

Primarie? “Per me basta vincere. Dall’altra parte c’è un centrodestra che è guidato da Giorgia Meloni, chiunque, sia quelli che amano Meloni sia quelli che la detestano, sa che i risultati di Meloni sono sotto gli occhi del mondo. Giorgia Meloni non ha fatto riforme, l’unica riforma che alla fine della legislatura avrà portato a casa è la riforma elettorale. Sul resto non ce l’ha fatta non è riuscita a cambiare il Paese. Questo le porta per la prima volta a un’opposizione da destra, perché l’operazione di Vannacci non è importante solo per le tattiche interne, ma anche perché sui contenuti Vannacci accusa Meloni di aver fallito sulla sicurezza, di non aver fatto i rimpatri, di non aver dato risposta ai proprietari di casa, di non aver fermato la fuga dei cervelli all’estero”.

“Il candidato premier” del campo progressista “se non c’è accordo, si trova con le primarie, se c’è un accordo… Io sono proprio molto laico. Il punto vero però è qual è la cornice programmatica? Come si fa a riportare indietro i cervelli? Noi faremo l’8 luglio dei banchetti in piazza perché la gente non ce la fa più a affrontare l’inflazione e abbiamo lanciato le nostre proposte. La vera questione è che il centrosinistra su 3-4 temi deve stare unito, poi sul resto ognuno faccia quello che vuole, faccia le discussioni che vuole”, ha aggiunto.

“Tutte le volte che dico qualcosa, mi dicono chissà cosa c’è dietro…. – ha affermato ancora l’ex premier – Nel centrosinistra si sono messi tutti a dire ‘Renzi lo fa perché vuole un seggio blindato da Pd…’. Io i voti del Pd e 5 Stelle non li voglio, io in Parlamento non c’entro con i loro voti. Quelli che dicono ‘lui si prende il seggio blindato’, a Firenze si dice che è una bischerata, perché io non prenderò i voti mettendomi nel premio di maggioranza. Io, se entro, entro con i voti del centro, di Casa riformista-Italia viva”.

“Ho preso un treno, una cosa che nell’Italia del 2026 non si dovrebbe mai fare. Salvini ha licenziato il povero Donnarumma e nessuno che licenzi Salvini. Salvini deve essere restituito ai mojito, al suo amore. Facciamo una petizione: ‘Restituisci anche tu il mojito a Salvini'”. Renzi ha risposto così a una domanda sul ritardo del treno sul quale viaggiava stamattina per raggiungere Roma.

“Il podio dei peggiori del governo? La mia personale preferenza è che Urso sia il peggio per gli italiani. Stanno facendo una gara, Salvini è terzo, Urso-Tajani è un fotofinish molto bello su chi fa peggio le cose”.

Cinque nomi per il Quirinale? “Il nome del presidente viene fuori alla fine. Mattarella è venuto fuori in un cinema dopo che per giorni nessuno lo considerava tra i papabili. la capacità di eleggere un presidente della Repubblica è inversamente proporzionale al tempo che si dedica a questo argomento, cioè tutti quelli che dicono io faccio il presidente Repubblica, poi quando si arriva alle elezioni non sono capaci di farlo e fanno i disastri. La vera operazione è lasciare fare e al momento opportuno ci siano i professionisti in campo”.

“Giorgia Meloni è entrata in campo, ha detto ‘io voglio che la destra elegga il presidente della Repubblica’, sottotitolo: ‘Io Giorgia Meloni voglio andare al Quirinale’. Non è eversivo, è legittimo, però io penso anche chi del centrosinistra dividendosi manda Meloni al Quirinale sarà rincorso con i forconi dal popolo del centrosinistra”, ha aggiunto. E poi ha scherzato: “In sintesi se il centrosinistra è unito vince il centrosinistra e di nomi ce ne sono molto più di quattro, ce ne sono 6-7, six seven”.

“Noi avremmo bisogno di una remigrazione. Sapete qual è la remigrazione? Di quelli che dovrebbero tornare in Italia, i tanti ragazzi laureati che hanno lasciato l’Italia e se ne sono andati”.

“L’ondata di destra internazionale, che Trump ha rappresentato e alimentato, è arrivata alla fine. Trump potrebbe fare il miracolo di unificare anche la sinistra in Italia”, ha commentato l’ex premier. Quanto a “Tajani che annulla il Business economico di Miami fa l’ennesimo gesto sconsiderato. Se c’è un Business forum significa che ci sono aziende che hanno pagato il biglietto, si sono messe in cantiere di fare questo viaggio per fare business, per fare Pil, per creare posti di lavoro, cancellarlo dallo stesso ministro degli Esteri che era quello che andava col cappellino in mano alla Casa Bianca con la scritta Maga è il segno di una totale incapacità di fare”.

“Il 24 febbraio 2022, quando Putin diede il via a quella che lui chiamò l’operazione speciale militare e che noi chiamiamo invasione criminale, guerra, noi abbiamo detto sì alle sanzioni contro la Russia, sì all’invio delle armi per l’Ucraina, sì alla nomina di un commissario speciale dell’Unione europea per il conflitto russo-ucraino. Allora dissi Merkel-Blair, adesso se dico un nome, qualsiasi nome che io dica viene utilizzato per fargli l’esame del sangue. Ce ne sono molti di potenziali leader: se vogliamo scegliere un uomo che sa trattare, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è uno che io conosco bene, sa trattare. Però con Putin ci vuole uno che lui riconosce, certo non Gerhard Schröder, che di Putin è stato l’interprete”.

Cambiato qualcosa in dieci anni rispetto ai Paesi del Golfo? “Nulla, solo che quelli che cinque anni fa giudicavano sulla base dell’ideologia e dell’ignoranza, ora hanno iniziato a studiare i dossier. Le cose che sono emerse ora erano chiare anche dieci anni fa, io però forse l’ho detto un po’ troppo prima degli altri: è il mio destino quello magari di esagerare nel dirle prima. Ma quando Giorgia Meloni tuonava contro i sauditi, contro i qatarini, contro gli emiratini, con toni ideologici e assurdi, sbagliava. Oggi che da presidente del Consiglio va nel Golfo fa bene”. E ancora: “Mi hanno accusato di tutto gli stessi che adesso stanno facendo le cose che io dicevo dieci anni fa, che viaggiano con un ritardo che è superiore persino al ritardo dei treni di Salvini, il che è quasi un’impresa mostruosa. Arrivano dopo, non è un problema, io ormai sono rilassato. Sono autosereno da solo”.

“Io non ho mai letto una barzelletta più divertente di quella” della legge sul nucleare. “Noi siamo favorevoli. Non hanno sbloccato il nucleare, hanno fatto l’ennesimo provvedimento a presa di giro per chi non legge le carte, questo non è il via libera al nucleare”.

Patrimoniale? “In un Paese nel quale Giorgia Meloni ha aumentato la pressione fiscale fino al 43% è masochista anziché attaccarla sul fatto che lei ha aumentato la pressione fiscale, mettersi a discutere dell’aumento delle tasse. Dopodiché, sulla patrimoniale in quanto tale, io ho spiegato numeri alla mano con evidenza scientifica che una cosa è sostenere la progressività delle imposte e siamo tutti d’accordo, altro è dire facciamo una norma ad hoc in più per aumentare le tasse”.

“Io tutti i luglio-agosto spero sempre nello scudetto” della Fiorentina, “non l’ho mai visto, quindi è chiaro che nell’anno del centenario la Fiorentina dovrebbe togliersi qualche soddisfazione in più di quella dell’ultimo anno, che è stato un anno devastante. Speriamo che questo nuovo allenatore che ha portato l’Italia a vincere l’ultimo mondiale, e il nuovo allenatore della Fiorentina è il giocatore che segnò il calcio di rigore finale contro i francesi” (Fabio Grosso ndr.) ci faccia vivere “una grande stagione”.

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