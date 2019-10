RenAIssance? L’intelligenza artificiale per un nuovo Rinascimento. Roma, 14 ottobre 2019

RenAIssance?

L’Intelligenza Artificiale per un nuovo Rinascimento

Tra opportunità di sviluppo ed esigenze di tutela

14 ottobre 2019

Fondazione Alcide De Gaspari

Ore 12:30

Via del Governo Vecchio, 3 – Roma

Lunch Seminar

in occasione della presentazione del Master di I Livello

“Intelligenza Artificiale: diritto ed etica delle tecnologie emergenti”

La possibilità di un nuovo rinascimento reso possibile dall’Intelligenza Artificiale (in quella che, nella proposta di strategia nazionale elaborata dal gruppo di esperti incaricato dal Governo, viene definita come RenAIssance) rappresenta una sfida stimolante con cui confrontarsi: il futuro del lavoro, delle relazioni interpersonali e della tutela sociale e ambientale, risentiranno inevitabilmente dell’impatto che i sistemi di intelligenza artificiale avranno sempre più nella quotidianità.

Occorre affrontare, allora, sia dal punto di vista giuridico che etico-antropologico, il rapporto tra uomo e macchine intelligenti, al fine di preservare l’essere umano nella sua ricchezza culturale e materiale.

In tale contesto l’Università Europea di Roma, con l’InnoLawLab, ha arricchito la propria offerta formativa con il Master in “Intelligenza Artificiale: diritto ed etica delle tecnologie emergenti”, volto ad offrire ai discenti le conoscenze necessarie per comprendere l’impatto e le funzionalità giuridiche dell’IA e delle altre tecnologie emergenti (Blockchain, IOT, 5G) onde affrontare le problematiche sottese al suo sviluppo e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale.

PROGRAMMA

12:00 Registrazione

12:30 Introduzione

P. Pedro Barrajón LC, Rettore dell’Università Europea di Roma

Keynote Speeches

12:40 Economia dell’Intelligenza e Smart Regulation

Giorgia Abeltino, Director Government Affairs & Public Policy South Europe, Google

13:00 AI Regulation and International Trade

Hong Xue, Beijing Normal University Law Professor, Director of Institute for Internet Policy & Law (IIPL) and Co-Director of UNCITRAL-BNU Joint Certificate Program on International E-Commerce

13:20 Light Lunch

13:50 Presentazione del Master in “Intelligenza Artificiale: diritto ed etica delle tecnologie emergenti”

Emanuele Bilotti, Ordinario di diritto privato – Coordinatore Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Università Europea di Roma

Tavola Rotonda

14:00 Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things: le tecnologie emergenti e le sfide per il diritto, l’etica, l’economia e il lavoro

Ne discutono

Laura Di Raimondo , Direttore Generale Asstel

, Direttore Generale Asstel Paolo Cherubini, Fondazione Terzo Pilastro Internazionale

Fondazione Terzo Pilastro Internazionale Emanuela Girardi , Associazione Pop Ai – Gruppo esperti MISE

, Associazione Pop Ai – Gruppo esperti MISE P. Alberto Carrara , Università Europea di Roma

, Università Europea di Roma Marco Scialdone , InnoLawLab Università Europea di Roma

, InnoLawLab Università Europea di Roma Modera: Raffaele Barberio, Direttore Key4Biz

14: 30 Conclusioni

Intelligenza Artificiale: quale politiche per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo

Luca Carabetta , Vicepresidente Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati – Intergruppo Parlamentare Intelligenza Artificiale

, Vicepresidente Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati – Intergruppo Parlamentare Intelligenza Artificiale Anna Ascani, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Per registrarsi e per avere informazioni scrivere a: eventi@supercom.it