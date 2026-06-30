Remigrazione, il Comitato deposita le 150mila firme per la legge: “Ora tocca al Parlamento”

(Adnkronos) – In una Montecitorio blindata con i reparti della Polizia schierati, i rappresentanti del Comitato Remigrazione e Riconquista hanno presentato le 150mila firme raccolte a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla Remigrazione. Dapprima i rappresentanti del movimento si sono diretti verso l’ingresso principale della Camera, ma sono stati bloccati in via Uffici del Vicario. Quindi si sono diretti verso piazza del Parlamento e a Palazzo Theodoli hanno depositato i faldoni con le sottoscrizioni. Tutto si è svolto in modo pacifico, senza scontri e tensioni.

“I parlamentari del Pd non ci sono questa volta – ha sottolineato parlando con i cronisti Luca Marsella, portavoce del comitato e di Casapound – Hanno capito che non possono fermare la volontà del popolo italiano: non so se ieri era festa e stanno ancora a casa o perché fa troppo caldo. Non ci interessa, l’importante è che non ci stanno, hanno rinunciato a questa battaglia in nome di questo stantio antifascismo. Oggi entriamo in Parlamento, ci entriamo con le nostre facce, con 150mila firme. Nessuno ce lo poteva impedire, lo avevamo detto e oggi entriamo in Parlamento. Questa è la rivincita verso quelli che ci hanno impedito di farci fare la conferenza stampa il 30 gennaio. Oggi entriamo in nome del popolo italiano che sta rialzando la testa, almeno in parte. Continueremo a dare battaglia finchè la proposta di legge sulla Remigrazione sarà discussa e approvata”.

“Con la campagna politica culminata nel corteo nazionale del 13 giugno, il popolo italiano ha fatto la sua parte: è sceso in piazza, ha firmato, ha trasformato la remigrazione in una proposta politica concreta. Ora la responsabilità passa al Parlamento. Chiunque voglia davvero affrontare immigrazione di massa, sicurezza e rimpatri ha davanti a sé un testo già pronto: lo prenda, lo discuta e lo sostenga. Il Comitato è disponibile al confronto con tutte le forze politiche disposte a portare avanti questa battaglia senza annacquarla né tradirla – ha spiegato Marsella – Il tempo degli slogan è finito: ora si misureranno i fatti”.

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