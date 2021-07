Relazione annuale per il Garante Privacy

La giornata in pillole. In primo piano, la relazione annuale del Garante Privacy: un anno molto intenso vissuto pericolosamente, con troppe deroghe ai diritti fondamentali in nome dell’emergenza sanitaria e l’aumento esponenziale della minaccia cyber.

Il discorso integrale del Presidente del Garante Privacy Pasquale Stanzione: “Lungi dal rappresentare un ostacolo, il Garante ha dimostrato di essere il fattore determinante di ogni innovazione riuscita”, ha replicato oggi il presidente a chi attacca l’Autorità. Da leggere, l’intervista a Fabrizio Del Nero, DG di Atlantica Digital, azienda italiana specializzata in cybersecurity.

Infine, il ruolo del medico competente in relazione alla Data Protection dei pazienti.

Garante Privacy, un anno complesso fra pandemia e strapotere del digitale

di Paolo Anastasio

Il Garante Privacy presenta la relazione annuale alla Camera: un anno vissuto pericolosamente fra troppe deroghe ai diritti fondamentali. …Leggi l’articolo

Garante Privacy, il discorso del Presidente Pasquale Stanzione

di Redazione Key4biz

Il discorso integrale del Presidente del Garante Privacy Pasquale Stanzione in occasione della Relazione Annuale 2020 alla Camera. …Leggi l’articolo

IA e 5G e per salute e smart meter. Pa investe su progetti aziende italiane

di Luigi Garofalo

Intervista a Fabrizio Del Nero, DG di Atlantica Digital, azienda italiana che sta realizzando tre progetti innovativi. …Leggi l’articolo

Protezione dati e ruolo del medico competente: un’individuazione univoca?

di Giovanni Ferorelli, Avvocato

Il ruolo del medico competente all’interno dell’organigramma privacy di un’azienda non è sempre questione di immediata risoluzione. …Leggi l’articolo

Stop alla plastica monouso in Europa dal 3 luglio, ma l’Italia non ci sta

di Flavio Fabbri

Dal 3 luglio non si potranno più vendere prodotti in plastica usa e getta o monouso. Il contenzioso italiano sulla direttiva Sup. …Leggi l’articolo

Un milione di auto elettriche in strada, obiettivo raggiunto in Germania

di Flavio Fabbri

Entro la fine di luglio la Germania raggiungerà l’obiettivo di un milione di auto elettriche sulle strade del Paese. …Leggi l’articolo

Rai, nuovo Cda imminente ma nel silenzio e nessuna trasparenza

di Angelo Zaccone Teodosi

Mercoledì 7 luglio il Parlamento (forse) elegge 4 consiglieri, tutto finirà in un’indicazione dell’ultimo minuto dei capigruppo? …Leggi l’articolo

Il rimbalzo nel mobile: cosa cambia e cosa no dopo la pandemia

di Edoardo Stigliani, SosTariffe.it

L’ultimo anno e mezzo ha stravolto le nostre abitudini, qualcosa rimarrà come prima, qualcos’altro cambierà, ma è un mondo sempre più mobile. …Leggi l’articolo

Cattura e stoccaggio di CO2, l’Ue potrebbe investire 35 miliardi

di Flavio Fabbri

Una nuova soluzione per convertire la CO2 in pietra potrebbe favorire la transizione ecologica. Ecco la soluzione CCS del progetto Carbfix2. …Leggi l’articolo

INWIT, approvata la policy Diversity & Inclusion. Scarica il documento

di Redazione Key4biz

L’ad Giovanni Ferigo: ‘Con l’approvazione della policy diversity & inclusion avviato un percorso proattivo contro la discriminazione’. …Leggi l’articolo

Giornata in ricordo di Enrico Manca, executive webinar il 5 luglio ore 15

di Redazione Key4biz

L’appuntamento per ricordare la storia politica, professionale e umana di Enrico Manca a dieci anni dalla scomparsa. …Leggi l’articolo

Bonus condizionatore e altri trucchi per ridurre gli sprechi in estate

di Davide Raia, SosTariffe.it

I consigli di SOS Energia per evitare sprechi di energia elettrica e costi eccessivi in bolletta, a partire dalle scelte da fare sul mercato. …Leggi l’articolo

