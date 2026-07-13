»
»
Relazione annuale Consob, l’impronta europeista di Chiara Mosca

Relazione annuale Consob, l’impronta europeista di Chiara Mosca

di |
Relazione annuale Consob, l’impronta europeista di Chiara Mosca Adnkronos

(Adnkronos) – A Palazzo Mezzanotte oggi un doppio inedito per la relazione annuale della Consob: prima relazione con un presidente vicario a quattro mesi dalla scadenza della presidenza di Paolo Savona, ossia Chiara Mosca, commissario designato durante il Governo Draghi nel 2021, protagonista a Piazza Affari. L’impronta europeista non è mancata nella sua relazione ed è la differenza sostanziale rispetto alle relazioni precedenti. Il punto della vicedirettrice dell’Adnkronos Jole Saggese. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche