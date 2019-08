Regolazione e governance del mondo digitale

Profili del diritto della rete in USA, UE e Italia.

Di Francesco Soro

Data di pubblicazione luglio 2019

Pagine 128

ISBN: 9788892103122

Prezzo: € 15,00

La “biblioteca di Babele” sognata da un grande visionario come Jorge L. Borges prometteva “l’infinito”. A trent’anni dall’invenzione del “web” (1989) il sogno si è tradotto “nell’infinito” del mondo della rete.

La “Babele” intravista da Borges è piuttosto oggi data dalla pluralità di “modelli” di regolazione e governance della rete. Modelli diversi per gli effetti che producono sui diritti e sugli interessi economici coinvolti (dalla concorrenza, alla privacy, alla libertà di espressione).

Il dibattito sulla digital governance del world wide web (emblematicamente sorto alla fine di un millennio e all’inizio del nuovo), che ha modificato il modo di vivere, relazionarsi e anche di pensare dell’umanità molto più di ogni altro processo tecnologico del passato, sollecita domande centrali. Domande che richiedono percorsi di analisi istituzionali e regolatori che in questo studio vengono criticamente valutati nella fase attuale in cui si trovano e nelle prospettive che si delineano.

Francesco Soro. Avvocato, manager pubblico. Ha ricoperto diversi incarichi nel settore dell’innovazione, dell’ICT e dell’audiovisivo. E’ stato Presidente del Coordinamento Nazionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni, Presidente del Corecom Lazio, Consigliere per l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e negli ultimi anni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coninet, società leader nel settore dell’innovazione tecnologia in ambito sportivo e di Supertennis, canale televisione tematico, digitale e satellitare.