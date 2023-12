L’Agcom ha approvato il primo documento di best practice in materia di platform to business, al fine di dare impulso ad una concreta applicazione da parte delle piattaforme online delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1150 (Regolamento P2B), che ha introdotto un insieme di norme armonizzate a livello europeo a tutela degli utenti commerciali che si servono dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online per offrire beni e servizi ai consumatori.

L’Autorità ritiene che le best practice rappresentino un utile strumento, diretto ad offrire ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca spunti e modelli di riferimento per migliorare la fruibilità degli strumenti di tutela e di salvaguardia dei diritti degli utenti commerciali.

Il Regolamento P2B

In particolare, le prime best practice individuate dall’Autorità riguardano la reperibilità di termini e condizioni e delle informative previste dal Regolamento P2B. Si procederà successivamente con gli altri temi prioritari, tra cui: accesso e funzionamento del sistema interno di gestione dei reclami, mediazione, informative su posizionamento e trattamento differenziato.

L’individuazione delle best practice si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative promosse dall’Autorità nell’ambito del Tavolo tecnico P2B volte, da un lato, a rafforzare l’efficace attuazione delle disposizioni regolamentari da parte delle piattaforme online e, dall’altro, a colmare la mancanza di conoscenza del Regolamento e promuovere una maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte degli utenti commerciali.

Al riguardo, l’Agcom ha avviato delle campagne di comunicazione e formazione, con il coinvolgimento e il supporto delle associazioni rappresentative degli utenti commerciali e dei titolari di siti web, che mirano ad accrescere il livello di conoscenza della normativa in materia di platform to business e di consapevolezza in ordine alle tutele previste.

La guida

Tra il materiale divulgativo predisposto dall’Autorità è stata pubblicata anche una guida rapida (fact sheet), rivolta agli utenti commerciali che utilizzano i servizi di intermediazione online nello svolgimento della loro attività, che illustra in maniera semplice, sintetica e immediata i contenuti essenziali del Regolamento P2B e gli strumenti di tutela azionabili.

Scarica la guida di Agcom