Regolamentare lo sviluppo degli umanoidi

Il racconto della giornata.

Non solo AI: il mondo si interroga anche sulla definizione di regole chiare per lo sviluppo di umanoidi che, con l’AI generale, quella che può emulare le nostre capacità intellettive, potrebbero davvero crearci dei problemi. Il lavoro dell’IEEE.

Cloud. Consip ha attivato i lotti 1, 2, 3 e 4 dell’Accordo quadro “Cloud Enabling”, iniziativa per la pianificazione, definizione ed attuazione della strategia di migrazione al cloud delle PA.

E come ogni giorno Key4biz è anche la finestra sul mondo Tech. La startup cinese DeepSeek ha annunciato il rilascio di DeepSeek Coder V2, un modello di codifica open-source che supera i modelli chiusi all’avanguardia, incluso GPT-4 Turbo.

Leggi le altre notizie della nostra dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz