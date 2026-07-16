La proposta vuole che per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni, le applicazioni social dovranno quindi attivare automaticamente una sospensione notturna della durata di sei ore. Non si tratterà tuttavia di un divieto assoluto.

Il Regno Unito annuncia nuove misure per limitare l’utilizzo notturno dei social network da parte dei ragazzi di 16 e 17 anni e ridurre l’esposizione alle funzionalità considerate maggiormente capaci di generare dipendenza.

La nuova proposta prevede l’attivazione automatica di un coprifuoco digitale tra mezzanotte e le 6 del mattino. Durante questa fascia oraria, l’accesso alle piattaforme social sarà disabilitato per impostazione predefinita, anche se gli adolescenti potranno decidere autonomamente di modificare o disattivare il blocco.

Il provvedimento si inserisce nella strategia del governo britannico di vietare i social ai minori di 16 anni. Il piano, annunciato lo scorso giugno e sostenuto dall’ex primo ministro Keir Starmer, prevede che siano le piattaforme a verificare l’età degli utenti e a bloccare l’accesso ai più giovani, con sanzioni rilevanti in caso di mancato rispetto degli obblighi. Restano però aperti i nodi dell’effettiva applicazione, della tutela della privacy e del possibile ricorso a VPN o account falsi.

Coprifuoco digitale da mezzanotte alle 6

Per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni, le applicazioni social dovranno quindi attivare automaticamente una sospensione notturna della durata di sei ore. Non si tratterà tuttavia di un divieto assoluto. Gli utenti potranno ignorare o disabilitare l’impostazione, mantenendo la possibilità di utilizzare le piattaforme anche durante la notte.

La scelta di introdurre un sistema modificabile punta a trovare un equilibrio tra la tutela dei più giovani e l’autonomia riconosciuta agli adolescenti che hanno già compiuto 16 anni. Proprio la possibilità di aggirare facilmente il blocco ha però alimentato alcune critiche sull’effettiva efficacia della misura.

Stop ad autoplay e scorrimento infinito

Il piano non riguarda soltanto gli orari di accesso. Il Governo intende intervenire anche sulle caratteristiche di progettazione delle piattaforme che possono indurre gli utenti a rimanere collegati più a lungo.

Per i profili appartenenti a ragazzi di 16 e 17 anni saranno disabilitate automaticamente funzioni come la riproduzione continua dei video, lo scorrimento infinito e altri sistemi di raccomandazione o fruizione automatica dei contenuti.

Queste funzionalità sono considerate particolarmente coinvolgenti perché eliminano le interruzioni naturali nella navigazione e incentivano un consumo continuo dei contenuti. Gli utenti potranno comunque riattivarle modificando le impostazioni del proprio account.

Kendall: “Proteggere gli adolescenti anche dopo i 16 anni”

La Segretaria britannica alla Tecnologia Liz Kendall ha spiegato che le nuove misure nascono dalle richieste avanzate da genitori, famiglie e dagli stessi adolescenti.

Secondo il Governo, il compimento dei 16 anni non dovrebbe determinare un passaggio improvviso da un sistema fortemente protetto alla piena esposizione alle caratteristiche più persuasive delle piattaforme digitali.

L’obiettivo è evitare una sorta di “precipizio digitale”, garantendo che anche i ragazzi più grandi dispongano di strumenti capaci di limitare l’utilizzo eccessivo dei social e favorire il sonno, la concentrazione nello studio e le relazioni con amici e familiari.

Le piattaforme dovranno verificare l’età degli utenti

L’applicazione concreta delle nuove regole dipenderà anche dalla capacità delle piattaforme di identificare correttamente l’età degli iscritti.

I social network dovranno adottare sistemi di verifica e stima dell’età sufficientemente affidabili per distinguere gli utenti con meno di 16 anni da quelli appartenenti alla fascia compresa tra i 16 e i 17 anni.

La questione resta uno degli aspetti più delicati del provvedimento, sia per i possibili tentativi di elusione da parte degli utenti sia per i rischi legati alla raccolta di dati personali e all’impiego di tecnologie di riconoscimento o stima dell’età.

Norme attese entro la fine del 2026

Nel Regno Unito, l’introduzione di obblighi di verifica dell’età ha già alimentato un dibattito sui possibili effetti in materia di privacy e sull’aumento del ricorso a strumenti come le reti private virtuali. Ma il Governo britannico tira dritto e punta a presentare le prime norme al Parlamento entro la fine del 2026. L’entrata in vigore delle nuove misure è prevista indicativamente nella primavera del 2027, parallelamente all’applicazione del divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni.

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