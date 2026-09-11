Via libera del Garante allo schema di decreto che istituisce, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale diabete: un importante archivio che contiene i dati anagrafici e socio-sanitari della popolazione, relativi a casi di diabete di diverso tipo.

L’Autorità, dopo una breve ricostruzione normativa applicabile ai registri di patologia, ha espresso il suo parere positivo (n.582 del 6 agosto 2026 doc. web n. 10286868) quanto lo schema di decreto e il disciplinare tecnico hanno recepito le numerose osservazioni espresse dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali che hanno preceduto la stesura del testo finale.

Le indicazioni dell’Autorità hanno inteso realizzare un equo bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e le finalità di interesse pubblico perseguite attraverso il Registro.

Diversi gli aspetti toccati, come ad esempio, la necessità di specificare meglio i richiami normativi; di garantire il rispetto dei principi di responsabilizzazione e minimizzazione dei dati; di chiarire ruoli, responsabilità e finalità perseguite dal Registro.

Il Garante ha chiesto inoltre di cifrare i dati e di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per la loro custodia e sicurezza, prevedendo un corretto periodo di conservazione degli stessi e la loro diffusione solo in forma aggregata.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz