Registratore di cassa telematico, si avvicina l’obbligo per tutti gli esercenti

Dal primo gennaio 2022 tutti gli esercenti avranno l’obbligo di utilizzare esclusivamente un registratore di cassa telematico. La novità è già realtà per molte attività ed è introdotta per combattere l’evasione fiscale. Infatti, si tratta di uno strumento innovativo che processa automaticamente l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Tra le soluzioni sul mercato, quella di Mooney semplica il lavoro per bar, ristoranti, pub e alberghi.

I vantaggi

Mooney, nata dall’unione di Banca 5 (gruppo Intesa San Paolo) e SisalPay, ha lanciato il registratore telematico EasyCassa per consente di gestire la fatturazione attiva e passiva senza limiti, facilitando la registrazione dei clienti, inseriti automaticamente in un database. Il costante aggiornamento del sistema EasyCassa fa sì che esso sia già uniformato alle operazioni di emissione di scontrini validi per la Lotteria degli Scontrini, un passo ulteriore verso la digitalizzazione.

EasyCassa è il registratore di cassa telematico per le strutture ricettive, quali bar, ristoranti, pub e alberghi, già utilizzato in oltre 7.800 punti vendita in Italia, che ora hanno semplificato le incombenze gestionali, organizzative, commerciali e fiscali.

EasyCassa è pensato per rendere l’intera gestione di un punto vendita più rapida e sicura. Chi sceglie EasyCassa, infatti, ha a disposizione un abbonamento All-in-One, in stile ‘Netflix’, che offre un sistema di cassa completo di tutte le funzioni necessarie a gestire un’attività di retail.

I servizi

La formula All-in-One di EasyCassa prevede i seguenti servizi:

supporto alla digitalizzazione dei processi fiscali : il registratore di cassa telematico trasmette autonomamente i corrispettivi all’ Agenzia delle Entrate e permette di partecipare alla Lotteria degli Scontrini .

: il registratore di cassa telematico trasmette autonomamente i corrispettivi all’ e permette di partecipare alla . con EasyCassa è possibile analizzare i ricavi del punto vendita oppure, per le attività in franchising, controllare l’aggregato di tutti gli store, verificando le performance di ogni esercizio commerciale in tempo reale;

del punto vendita oppure, per le attività in franchising, controllare l’aggregato di tutti gli store, verificando le performance di ogni esercizio commerciale in tempo reale; EasyCassa garantisce assistenza tecnica , verifiche periodiche fiscali, formazione continua e servizi per la gestione del punto vendita;

, verifiche periodiche fiscali, formazione continua e servizi per la gestione del punto vendita; Con l’ App EasyCassa Go , scaricabile su qualsiasi smartphone Android , lo staff può prendere ordinazioni, visualizzate direttamente sul registratore di cassa. Inoltre, il software gestionale è in grado di gestire oltre 300 tavoli e le relative comande;

, scaricabile su qualsiasi smartphone , lo staff può prendere ordinazioni, visualizzate direttamente sul registratore di cassa. Inoltre, il software gestionale è in grado di gestire e le relative comande; dispositivi diversi connessi tra loro (terminale touch da 15,6 pollici, stampante fiscale, cassetto portadenaro e tastierino qwerty) e dal software sempre aggiornato.

