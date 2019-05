Regione Molise, contributo a fondo perduto fino al 75% eventi sportivi

La Regione Molise ha emanato l’Avviso per la selezione di eventi e manifestazioni che, partendo dalla promozione dello sport, abbiano come finalità la valorizzazione del territorio molisano e delle sue risorse naturali e storiche.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Regione Molise intende sostenere gli eventi e le manifestazioni sportive in grado di affermarsi quali catalizzatori dell’interesse di ampi target di amanti dello sport, tifosi e praticanti, anche allo scopo di incentivare lo sviluppo del territorio molisano, la destagionalizzazione e la diversificazione dei flussi turistici, con ricadute positive sulla cultura e sul turismo.

A tal fine, la Regione Molise ha emanato l’Avviso per la selezione di eventi e manifestazioni che, partendo dalla promozione dello sport, abbiano come finalità la valorizzazione del territorio molisano e delle sue risorse naturali e storiche.

In particolare, le manifestazioni sportive dovranno avere le seguenti finalità:

1) Favorire la pratica sportiva realizzata all’aperto in un’ottica di promozione del patrimonio ambientale e delle risorse naturali;

2) Proporre eventi/manifestazioni itineranti organizzati anche al fine di far conoscere le bellezze regionali; 3) Promuovere lo sport ed il territorio anche come strumento per favorire azioni di integrazione sociale e di aggregazione con le persone disabili;

4) Promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e la diffusione della cultura della salute anche attraverso lo sport;

5) Promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive;

6) Promuovere eventi sul territorio anche legati a discipline sportive poco conosciute;

7) Garantire un’offerta di eventi sportivi caratterizzati da standard qualitativi elevati;

8) Incentivare forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati anche nazionali e internazionali;

9) Promuovere eventi/manifestazioni sportive che includano più contesti territoriali del Molise.

Gli eventi/manifestazioni devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2019.

Soggetti beneficiari

L’avviso è rivolto ai seguenti soggetti pubblici e privati:

1) Associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale in Molise regolarmente iscritte al registro CONI;

2) Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Associazioni benemerite, nelle loro organizzazioni territoriali della Regione Molise;

3) Comitati territoriali del CONI e del CIP della Regione Molise;

4) Istituzioni pubbliche sportive, Scuole e Università aventi sede legale in Molise.

Tipologie delle spese ammissibili

L’Avviso viene suddiviso in due linee di intervento:

a) Eventi/Manifestazioni a carattere interregionale;

b) Eventi/Manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.

Il budget annuale sarà distribuito nel modo seguente tra le linee di intervento:

• Linea di intervento a) Eventi/manifestazioni a carattere interregionale – finanziamenti previsti fino alla concorrenza di euro 60.000,00;

• Linea di intervento b) Eventi/manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale – finanziamenti previsti fino alla concorrenza di euro 90.000,00.

Ai fini della determinazione del costo complessivo del progetto e della successiva rendicontazione, sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. Spese generali (utenze, materiali di consumo, attività di organizzazione e di segreteria, personale), purché pertinenti e imputabili con certezza al progetto finanziato;

2. Spese per affitto sale;

3. Spese per noleggio attrezzature strettamente finalizzate alla realizzazione dell’evento;

4. Spese per consulenze e prestazioni di operatori sportivi, relatori e ricercatori;

5. Spese per vitto, alloggio e viaggio (biglietto pullman, treno, aereo, nave);

6. Spese per diritti SIAE;

7. Spese di comunicazione (pubblicità e allestimenti promozionali);

8. Spese relative al rilascio delle fideiussioni inerenti alla eventuale richiesta di anticipazione.

Entità e forma dell’agevolazione

Gli eventi/manifestazioni candidati di importo minimo non inferiore ad euro 3.000,00 (tremila/00 euro) e di importo massimo non superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro) saranno così finanziati:

Per candidature aventi un importo totale compreso tra euro 3.000,00 ed euro 10.000,00 sarà riconosciuto un finanziamento pari al 75% dell’importo stesso.

Per candidature aventi un importo totale compreso tra euro 10.001,00 ed euro 40.000,00 sarà riconosciuto un finanziamento pari al 50% dell’importo stesso.

Scadenza

20 giugno 2019