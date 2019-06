Regione Marche, contributi per la digitalizzazione delle imprese artigiane

Alle imprese può essere riconosciuto un contributo di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi sono le imprese artigiane, singole o associate.

Tipologia delle spese ammissibili

La digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico tramite l’acquisto di software, hardware o servizi di consulenza specialistica che consentano: a. il miglioramento dell’efficienza aziendale; b. lo sviluppo di soluzioni di e-Commerce; c. la connettività a banda larga e ultralarga; d. il collegamento Internet con tecnologia satellitare, con acquisto di decoder e parabole nelle aree in condizioni geomorfologiche che non consentono l’accesso a reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili.

Sono ammissibili a contributo:

• le spese per spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali;

• le spese per l’acquisto di hardware, software specifici per la gestione aziendale;

• le spese riferite alle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

• le spese purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b) e) con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa in opera, collaudo e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;

• le spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

• Spese per all ‘acquisto di strumenti informatici destinati alla gestione delle gare d’appalto da parte delle imprese artigiane

• Spese per l’acquisto di tablet e software da parte delle imprese artigiane esercenti l’attività di idraulico/bruciatoristi e manutentori impegnati nelle ispezioni degli impianti termici di cui al nuovo catasto unico regionale.

Entità e forma dell’agevolazione

Alle imprese può essere riconosciuto un contributo di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammesse.

Scadenza

La presentazione dei Progetti deve avvenire entro il 15 luglio 2019