Regione Lombardia, sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio

Regione Lombardia promuove la pratica sportiva anche sostenendo la realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché le discipline sportive associate con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, anche come strumento di promozione della visibilità e dell’attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia.

Sono ammissibili al contributo regionale le manifestazioni e gli eventi sportivi aventi carattere agonistico o dilettantistico realizzati in Lombardia dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2021.

Soggetti beneficiari

Potranno ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi e manifestazioni sportive esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:

Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;

Discipline Sportive Associate;

Enti di Promozione Sportiva;

Associazioni benemerite riconosciute dal CONI;

Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;

Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;

Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;

Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.

Tipologie di spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di costo:

a) Affitto (con esclusione dei contratti di leasing) e allestimento di spazi, locali strutture o impianti sportivi;

b) Noleggio (con esclusione dei contratti di leasing) di attrezzature/strumentazioni sportive, autoveicoli;

c) Servizio di ambulanza e di sicurezza;

d) Servizi assicurativi;

e) Tasse e imposte (diverse da quelle legate al costo del lavoro e dalle spese generali es. canoni utenze luce, gas e acqua) e comprese tasse federali, diritti d’autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni;

f) Prestazioni professionali da parte di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario e rimborsi, funzionali all’esercizio della prestazione professionale, per trasporti, ristorazione, soggiorno alberghiero. Non saranno ritenute ammissibili le spese inerenti vitto, alloggio, trasporto sostenute da soggetti, non compresi fra quelli citati, a qualunque titolo coinvolti nel progetto. Sono escluse, inoltre, le spese riferite al personale dipendente del soggetto beneficiario e degli eventuali altri partner della manifestazione;

g) Materiale promozionale e pubblicitario collegato alla realizzazione dell’iniziativa, diffuso gratuitamente ai partecipanti;

h) Premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo massimo consentito pari a 3.000,00 euro, esclusi i premi in denaro, le borse di studio e i viaggi di studio.

Sono considerate ammissibili le spese:

• Strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione della manifestazione o evento oggetto di contributo(non sono ammissibili costi di spese generali imputati parzialmente alla manifestazioni come, ad esempio, affitto annuale della palestra, assicurazione annuale, ecc…);

• Comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010 art. 3 commi 1 e 3 e ss.mm;

• Quietanzate e direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione (entro 60 giorni dalla conclusione dell’evento).

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria a copertura dell’iniziativa ammonta a 2.170.000,00 euro.

Le risorse sono ripartite in plafond trimestrali, con una riserva pari al 10% a favore di manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al registro Paralimpico, e concorrono a finanziare le manifestazioni svolte o che si svolgeranno nel relativo trimestre.

Il contributo regionale, erogato a fondo perduto, è destinato a sostenere le spese ammissibili dell’iniziativa.

Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza fra il totale delle uscite e delle entrate, al netto del contributo regionale, ed è riconosciuto nella misura massima di 10.000 euro e minima di 2.000,00 euro.

Scadenza

Il fondo prevede iniziative finanziabili per gli anni 2019-2020-2021. L’ultima scadenza del 2019 è prevista per il 30 novembre.