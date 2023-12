Regione Emilia-Romagna, nuovi spazi per la produzione di contenuti audiovisivi

Sono diventati operativi i nuovi spazi multimediali, al piano terra e ammezzato di Viale Aldo Moro 52 a Bologna – sede della Presidenza della Giunta di Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di una più complessiva riqualificazione degli spazi curata dal Settore Patrimonio della Regione, a partire dall’ingresso nell’atrio del palazzo.

Si tratta del risultato di una specifica progettazione esecutiva e della successiva acquisizione delle tecnologie utili all’allestimento di tre nuovi spazi: uno spazio polifunzionale al piano terra, la nuova sala stampa e lo studio televisivo a disposizione di Giunta e Assemblea legislativa per LepidaTV, al piano ammezzato.

Appena varcata la soglia del palazzo, la prima novità è rappresentata dalla presenza di due grandi ledwall alle spalle della guardiania in cui scorrono continuamente immagini e filmati, in particolare il format dell’Agenzia per l’informazione e la comunicazione della Regione denominato “Traguardi!”, dedicato a tutto ciò che fa sport in Emilia-Romagna, e “HelloWorld”, focalizzato sulla Data Valley.

A destra dell’ingresso la nuova sala polifunzionale, che prevede una dotazione tecnologica con due grandi schermi, telecamere 4K e una disposizione dello spazio allestibile configurabile per conferenze, incontri interni o attività di formazione.

Appena saliti al piano ammezzato, a sinistra, la nuova sala stampa, con due grandi pareti laterali a verde e uno spazio particolarmente luminoso per ospitare le conferenze stampa, mentre a destra si apre lo spazio che porta alla sala regia dalla cui ampia vetrata si gestisce lo studio televisivo, i due ledwall in grado di svolgere la funzione di sfondo e di proiezione di immagini e filmati, l’impianto luci, i monitor di servizio, le telecamere 4K e le ulteriori dotazioni che ne fanno un vero e proprio spazio di produzione televisiva all’avanguardia.

Due altri elementi caratterizzano i nuovi spazi: la presenza di una applicazione di gestione integrata degli stessi con la possibilità di poter gestire e abilitare via tablet le diverse configurazioni e la possibilità di un utilizzo combinato dei tre spazi usando al meglio le caratteristiche di ciascuno.

Proprio per favorire l’utilizzo degli spazi da parte sia della Giunta che dell’Assemblea legislativa, lo scorso 7 novembre è stata organizzata una presentazione con visita e illustrazione degli spazi rivolta alla Regione, coordinata dal Direttore dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta Regionale Giuseppe Pace, con gli interventi del Direttore Generale di Lepida Gianluca Mazzini e del Direttore Generale della Regione Francesco Raphaël Frieri.

L’uso degli spazi avverrà sulla base di uno specifico disciplinare congiunto di Giunta e Assemblea, che vede un importante ruolo del Comitato editoriale di LepidaTV per la definizione dei primi format destinati ad essere realizzati nel nuovo studio televisivo.