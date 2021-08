Regione Emilia Romagna e Lepida lanciano il progetto “Digitale Comune”

“Digitale Comune” è il progetto di Regione Emilia-Romagna e Lepida dedicato alla trasformazione digitale dei servizi online dei Comuni dell’intero territorio regionale. Il progetto si sviluppa grazie alla partecipazione degli Enti dell’Emilia-Romagna e si chiude il 31.12.2021.

Tre gli obiettivi da raggiungere: accedere a tutti servizi online degli Enti della regione tramite SPID, completare l’integrazione con la piattaforma pagoPA e utilizzarla per i pagamenti verso le Amministrazioni, rendere accessibili i servizi online degli Enti della regione da smartphone, attraverso l’app IO.

Digitale Comune utilizza i fondi messi a disposizione a fine 2020 dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale per sostenere la trasformazione digitale dei Comuni, gli Enti a più stretto contatto con cittadini, imprese e famiglie.

Questo in linea con quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale per il pieno sviluppo dei diritti di cittadinanza digitale. Per supportare gli Enti e diffondere la conoscenza di questa nuova modalità di relazione tra cittadini e PA, Regione Emilia-Romagna ha scelto di impegnare ulteriori risorse per sostenere il progetto e tra queste anche per azioni mirate di formazione, informazione e comunicazione. Le attività sul progetto, avviato a fine 2020, proseguono a ritmi incalzanti e vedono Lepida impegnata su diversi fronti per supportare gli Enti nel raggiungimento degli obiettivi.

Da una parte Lepida fornisce supporto attraverso le implementazioni necessarie sulle piattaforme regionali, PayER, GW FedERa e GenIO, dall’altra sono in corso azioni relative alla formazione e alla comunicazione dei dipendenti della PA e dei cittadini sui temi del digitale.

Nel mese di luglio hanno preso il via incontri plenari con gli Enti focalizzati su questi ultimi temi durante i quali è stato presentato il sito dedicato al progetto, che raccoglie materiali informativi e formativi destinati distintamente alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini.

Regione e Lepida stanno inoltre mettendo a punto percorsi di facilitazione online su SPID, pagoPA e app IO rivolti ai cittadini, che prevedono sessioni a partire dal prossimo 14 settembre (anche in lingua inglese).

Per quanto riguarda il tema della formazione dei dipendenti della PA saranno disponibili due percorsi di eLearning sulla piattaforma regionale SELF, uno rivolto a tutti i dipendenti e uno più specifico per coloro che lavorano presso sportelli polifunzionali e si interfacciano direttamente con i cittadini su queste tematiche.

Per queste ultime attività la email di contatto messa a disposizione è staff.trasformazione.digitale@lepida.it, mentre è sempre possibile contattare il team di Lepida per qualsiasi informazione sulle attività relative al progetto in oggetto scrivendo a supporto.accordoDTD@lepida.it.