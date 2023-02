I nomi degli ospiti per commentare in diretta i risultati elettorali.

Programmazione speciale su Sky TG24 per l’appuntamento elettorale del 12 e 13 Febbraio, quando oltre 12 milioni di cittadini di Lazio e Lombardia saranno chiamati ad eleggere il loro nuovo Presidente di Regione. Alle 15.00 di lunedì, in concomitanza alla chiusura delle urne, il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis sarà in grado di diffondere i primi instant polla cura di Quorum/YouTrend.

Già a partire dalle 14.30 si passeranno il testimone della conduzione dello ‘Speciale Regionali’, Fabio Vitale, Alessio Viola, Luigi Casillo e Milo D’Agostino. Al team dei giornalisti di Sky TG24, che racconteranno i risultati del voto e le reazioni a caldo, anche con collegamenti dai quartier generali dei candidati presidenti, si aggiungeranno alcuni opinionisti e analisti tra i quali: Marco Antonellis, Roberto Arditti, Francesco Cancellato, Claudio Cerasa, Luigi Contu, Annalisa Cuzzocrea, Ferruccio De Bortoli, Luciano Fontana,Maria Latella, Massimo Martinelli, Agnese Pini, Venanzio Postiglione, Lorenzo Pregliasco, Fiorenza Sarzanini, Pietro Senaldi, Francesco Specchia e Fabio Tamburini.

Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre, il canale all news è anche in streaming sul sito skytg24.it. La copertura live dello spoglio con le mappe e i dati si estenderà anche ai canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24, dove sarà possibile seguire e commentare in tempo reale.