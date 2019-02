Reggie Fils-Aime annuncia il ritiro da Nintendo

Nintendo ha annunciato che Reggie Fils-Aime, presidente della divisione americana, lascerà il suo ruolo.

A succedergli alla guida di Nintendo of America sarà Doug Bowser, che riceverà il testimone il 15 aprile.

“Nintendo avrà sempre una parte del mio cuore”, ha dichiarato Fils-Aim. “Una parte piena di gratitudine per le persone con cui ho lavorato, per l’opportunità di rappresentare un marchio fantastico e, soprattutto, per essermi sentito parte della community più positiva del mondo dei videogiochi. Non è un game over, ma un passaggio di livello per passare più tempo con famiglia e amici”.

“Sono stato molto fortunato ad aver avuto Reggie come mentore per quattro anni”, ha commentato Doug Bowser. “Espanderemo il suo lavoro e il nostro marchio. Proseguiremo nella nostra missione e creeremo altri milioni di sorrisi”.