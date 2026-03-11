Reg4IA, l’AI per le Regioni italiane

Oggi in primo piano la notizia della nascita di Regioni per l’Intelligenza Artificiale (Reg4IA), frutto della collaborazione tra Dipartimento per la trasformazione digitale e le Regioni Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. L’obiettivo è potenziare con l’AI i servizi pubblici attraverso quattro i partenariati impegnati su ambiti strategici: salute e turismo, ambiente e mobilità sostenibile, pubblica amministrazione e sicurezza del territorio.

DL PNRR. Depositata una serie di emendamenti in materia di telecomunicazioni, pro-fibra e microtrincee, allo scopo di semplificare e velocizzare i lavori per raggiungere gli obiettivi di copertura del Decennio digitale al 2030.

I numeri del Rapporto Fastweb + Vodafone per l’anno 2025 sono stati registrati nel 2025 oltre 87 milioni di eventi di sicurezza (+26% rispetto al 2024), i settori più colpiti da cybercrime vedono al primo posto la PA (36% del totale) seguita dai servizi (oltre il 14% del totale).



