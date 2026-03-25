Referendum, il canale all news più seguito è Sky TG24

Il canale all news di Sky ha raggiunto una copertura pari a 4 milioni, con 122 mila spettatori medi e una share media dell’1,37% e picchi fino a 346mila spettatori e al 3% di media.

Sky TG24 batte tutti i canali all news nella copertura del referendum sulla riforma della Giustizia, registrando risultati superiori ai principali competitor. Nella giornata dedicata al voto, il canale diretto da Fabio Vitale ha raggiunto una copertura complessiva di 4 milioni di spettatori, con 122 mila spettatori medi e una share dell’1,37%.

I picchi sono stati ancora più significativi: fino a 346 mila spettatori e share al 3%, valori che attestano un distacco pari a circa il doppio rispetto agli altri canali all news.

Molto positivi anche i risultati sul fronte digitale. Sky TG24 ha totalizzato 13,7 milioni di pagine viste e 16,5 milioni di video views sui social, segnando una delle migliori performance di sempre per la copertura online.

Un dato che conferma la capacità del canale di intercettare pubblici diversi attraverso una strategia multicanale efficace.

Questi numeri rafforzano il ruolo di Sky TG24 come punto di riferimento per un’informazione tempestiva, continua e accessibile, capace di integrare televisione, web e social in un unico ecosistema informativo.

Un referendum importante, dal punto di vista politico, che ha visto un’affluenza significativa del 58,93% e che ha sancito la vittoria del No con oltre il 53% dei voti.

L’analisi del voto, elaborata da YouTrend per Sky TG24, mostra dinamiche interessanti. Il No ha vinto in quasi tutte le fasce d’età, trainato in particolare dagli elettori più giovani e con la percentuale più alta registrata tra i 35 e i 49 anni. L’unica eccezione è rappresentata dalla fascia 50-64 anni, dove ha prevalso il Sì.

Ancora più netta la lettura per appartenenza politica: tra gli elettori di centrodestra il Sì ha raggiunto il 90,6%, mentre tra quelli del cosiddetto campo largo il No ha toccato il 92,6%. Una polarizzazione che riflette fedelmente le posizioni espresse durante la campagna referendaria.

Nel complesso, i dati di ascolto e quelli elettorali raccontano una giornata ad alta intensità informativa, in cui Sky TG24 è riuscita a imporsi come principale fonte di aggiornamento per milioni di cittadini, confermando la centralità dell’informazione all news nei momenti chiave della vita democratica.

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