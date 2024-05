Guarda l’intervista della Direttrice di Energia Italia News, Valentina Barretta, al senatore Antonio Trevisi, Segretario 8ª Commissione Permanente

Il reddito energetico è un nuovo incentivo nazionale, progettato per offrire un sostegno alle famiglie a basso reddito e in condizioni di disagio energetico. In che modo il nuovo strumento riduce i costi?

Il reddito energetico è uno strumento che esiste da diversi anni a livello locale. In Puglia, ad esempio, è legge dal 2019. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto, al 100%. Le famiglie ricevono l’impianto fotovoltaico tramite un meccanismo molto trasparente e semplice. C’è un albo installatori: la famiglia sceglie un installatore che si è registrato sul portale del reddito energetico, l’installatore provvede dunque a realizzare l’impianto sul tetto della famiglia che poi beneficia dell’energia dell’impianto. Quindi ha il diritto dell’autoconsumo. Tutta l’energia che l’impianto produce e che la famiglia riesce a consumare non viene più pagata in bolletta […]. L’energia in eccesso servirà a ripagare l’investimento fatto dallo Stato […].

