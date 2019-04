Reddito di cittadinanza, momentanea sospensione delle domande online

La legge di conversione del Decreto legge n. 4/2019, approvata nei giorni scorsi dalle Camere, e che disciplina, tra gli altri, il reddito di cittadinanza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Tale norma introduce delle modifiche alle disposizioni relative beneficio, per questo motivo, in attesa che venga aggiornato il modello di domanda con le ultime novità normative, il ministero del Lavoro ha comunicato che :“è temporaneamente sospesa la possibilità di presentare le domande online” dal sito https://www.redditodicittadinanza.gov.it: ricordiamo che solo per questa modalità, a differenza degli sportelli postali e dei CAF autorizzati, è obbligatorio essere in possesso dello SPID, l’identità digitale. Ecco uno dei 9 modi per ottenerlo.