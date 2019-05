Il ministero del Lavoro pubblica il decreto con le linee guida per usare la card del reddito di cittadinanza: vietata all’estero, per gli acquisti online o mediante servizi di direct-marketing e in altri 11 casi. Andrea Scozzoli (Aires): ‘Soddisfatti perché introdotti anche elettrodomestici e alcuni prodotti elettronici tra i beni essenziali acquistabili’.

La card del reddito di cittadinanza non può essere utilizzata all’estero, per gli acquisti online (ma sì alla modalità del “clicca e ritira”, ossia la prenotazione del bene sul web e il conseguente ritiro e pagamento nel punto vendita) o mediante servizi di direct-marketing e in altri 11 casi. Lo stabilisce il decreto ministeriale firmato da Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, e da Giovanni Tria, ministro dell’economia.

Ecco gli altri 11 casi in cui la card del reddito di cittadinanza non può essere utilizzata:

Giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali. Armi. Materiale pornografico e beni e servizi per adulti. Servizi finanziari e creditizi. Servizi di trasferimento di denaro. Servizi assicurativi. Articoli di gioielleria. Articoli di pellicceria. Acquisti presso gallerie d’arte e affini. Acquisti in club privati.

Restando fermi i limiti mensili di prelievo contante e la possibilità di effettuare un bonifico mensile per l’affitto o mutuo, il decreto ministeriale amplia il paniere dei beni e servizi acquistabili con la card del reddito di cittadinanza: tra questi elettrodomestici e alcuni prodotti elettronici (come smartphone), vestiti, mobili, libri e giocattoli.

Andrea Scozzoli, presidente di Aires, l’associazione dei rivenditori di elettronica, ha così commentato: “Nessun trionfalismo, ovviamente però siamo soddisfatti perché si è ristabilito un principio fondamentale: i prodotti elettronici non sono beni voluttuari o consumistici, ma strumenti fondamentali per la vita delle persone e delle famiglie, per l’inclusione sociale e anche per il reinserimento lavorativo”.