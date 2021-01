Recovery plan. Nella nuova bozza più fondi per il digitale: 66 miliardi

Nella bozza del Recovery plan 25,8 miliardi per innovazione imprese, 5G, banda larga (con particolare attenzione alle aree bianche e a quelle grigie) e 5 miliardi per la Pa digitale trainata dal cashless.

Da 48,7 a 66 miliardi. Ci sono più fondi per la transizione digitale nella bozza del Recovery plan messa a punto dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ed inviata ieri ai 4 partiti di maggioranza.

Dunque il Mef prevede di investire nel digitale il 31,4% dei fondi del NextGenerationEu destinati all’Italia, scrive oggi il Sole24Ore che ha visionato le 13 pagine delle “Linee di indirizzo” della nuova bozza.

Nella bozza del Recovery plan di dicembre erano poco meno di 49 miliardi la dotazione finanziaria prevista per la digitalizzazione del paese nel Piano nazionale di rilancio e resilienza.

Bozza Recovery: 25,8 mld per innovazione imprese, banda larga e 5G

L’innovazione e la digitalizzazione delle imprese, comprese quelle del comparto editoria e della filiera della stampa, la realizzazione di reti ultraveloci in fibra ottica, 5G ed investimenti per il monitoraggio satellitare sono i punti della seconda componente della Missione 1 del Piano di ripresa e resilienza, che prevede su questo settore uno stanziamento di 25,8 miliardi, integrati da 800 milioni di ReactEu. È quanto si legge nelle linee guida della bozza da portare in Consiglio dei ministri.

“Ingenti risorse sul progetto banda larga, con particolare attenzione alle aree bianche e a quelle grigie“

“Ingenti risorse – è scritto nel testo – alcune delle quali già stanziate e di cui si punta ad accelerare i tempi di spesa, vengono allocate sul progetto banda larga, con particolare attenzione alle aree bianche e a quelle grigie. Viene finanziato il rafforzamento del programma Transizione 4.0, concentrando le risorse sulla dimensione più innovativa.

Per chi un fondo operativo da 2 miliardi

Inoltre è stato inserito anche un fondo operativo da 2 mld. “Si prevedono progetti per sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle catene del valore e delle filiere industriali strategiche più avanzate dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale, nonché la crescita dimensionale e l’internazionalizzazione delle imprese attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari a leva. Si prevede a tal fine di costituire, all’interno di un sistema imperniato su un fondo di fondi, un fondo operativo con un apporto di 2 miliardi”.

5 miliardi per la Pa digitale

Infine, nella bozza del Recovery plan sono previsti 5 miliardi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, guidata, secondo il Governo, dal piano Cashless.

Cashback e lotteria degli scontrini sono le due iniziative del piano cashless.

Lotteria degli scontrini

“La lotteria degli scontrini partirà a breve, il tempo di limare il provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Sarà dedicata solo a chi effettuerà pagamenti digitali nei negozi fisici”, ha dichiarato Laura Castellani, Direttore Organizzazione e Digital Transformation, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante la videointervista in live streaming di Key4biz.