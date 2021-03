Recovery Plan, il ministro Franco: “Fondi a fine estate”

8 marzo 2021. Oggi è stata la giornata della prima audizione del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, sui fondi del PNRR messi a disposizione dal programma NextGenerationEu. Lo abbiamo ascoltato e messo in evidenza i punti chiave.

Poi, come ogni lunedì, l’appuntamento con l’intervista a Francesco De Leo su come mobilitare le imprese italiane, mentre nel calcio si scalda il derby fra Sky e DAZN sui diritti Tv della Serie A.

Recovery Fund, Franco in audizione: ‘Tempi stretti. Fondi solo a fine estate’

di Paolo Anastasio

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco in audizione: ‘Abbiamo meno di due mesi per finalizzare il Piano…’

De Leo: “Draghi mobiliti le imprese. Serve ristabilire fiducia e ottimismo”

di Raffaele Barberio

Sul Recovery Fund il governo Draghi farebbe bene a chiamare a raccolta le imprese chiave del Paese. Ecco perché…

Diritti Tv, club sempre più divisi. Nuova assemblea di Lega l’11 marzo

di Paolo Anastasio

Si scalda il derby fra Sky e DAZN…

Produzione “nazionale” di vaccini. L’insostenibile ricerca dell’eccellenza

di Enrico Nardelli, prof. Informatica Università Roma Tor Vergata e presidente Informatics Europe

Per avere l’eccellenza del singolo nella ricerca bisogna comunque investire nella preparazione media della massa…

Rete 5G: nel mondo 70 milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre 2020

di Flavio Fabbri

Attivati 220 milioni di abbonamenti alla rete 5G a livello globale, con un mercato servizi che vale 53 miliardi di dollari…

Nuova Sabatini, stanziati altri 370 milioni per il 2021. Domande più facili

di Flavio Fabbri

Pubblicate le nuove modalità di erogazione delle agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini”: saranno effettuate in un’unica soluzione…

Donne, perché l’8 marzo c’è davvero poco da festeggiare

di Giuliana Perrotta, già Prefetta della Repubblica

Tralascio l’aspetto della violenza di genere per concentrare l’attenzione sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro…

