In primo piano il rebus del Cloud per la PA, tra annunci di cordate e tanti soldi grazie al PNRR, con un prevedibile assalto alla diligenza e meccanismi di controllo ancora poco chiari. L’editoriale del direttore per chiedere “più trasparenza”.

Anche oggi Mario Draghi si è dimostrato un eccellente comunicatore e sullo scontro generazionale per la salvaguardia dell’ambiente ha utilizzato un’efficace comunicazione per tenere testa a Greta Thunberg e agli altri giovani attivisti.

Infine, lo streaming che non va per il calcio. Problemi anche per Prime Video durante la partita Juventus-Chelsea.

Il rebus del Cloud per la PA: competizione, procedure, cordate. Serve più trasparenza

di Raffaele Barberio

Cloud per la PA: la posta in gioco messa a disposizione dal PNRR è di 1,9 miliardi di euro per infrastruttura Cloud e migrazione dei dati.Leggi l’articolo

Draghi risponde a Greta Thunberg: “Bla bla bla? Avete ragione. Ora agiamo su clima”

di Luigi Garofalo

Guarda il video in cui Mario Draghi risponde a Greta Thunberg che ha accusato i leader politici di fare del ‘bla bla bla’ nella lotta ai cambiamenti climatici.Leggi l’articolo

Streaming, problemi anche per Prime Video durante Juventus-Chelsea

di Piermario Boccellato

Durante la partita di Champions League Juventus-Chelsea si sono registrate nuove lamentele a causa della scarsa qualità delle immagini.Leggi l’articolo

Lagarde (BCE): “UE minacciata dall’aumento dei prezzi dell’energia”

di Flavio Fabbri

La Presidente della BCE, i rischi per l’UE: prezzi dell’energia troppo alti, crisi degli approvvigionamenti e nuove pandemie.Leggi l’articolo

Open Fiber, ok del comitato golden power all’ingresso di Macquarie

di Redazione Key4biz

Il 22 ottobre Vestager incontra Colao.Leggi l’articolo

Antitrust, Rustichelli ‘Bene il DMA, ma rischi da centralismo Commissione’

di Paolo Anastasio

Roberto Rustichelli mette in guardia dal rischio di una applicazione troppo centralistica della nuova regolazione relativa ai big del web.Leggi l’articolo

Youtube scopre la lezione del generale Gherassimov: la geopolitca del cloud

di Michele Mezza

I dati degli italiani come saranno protetti e separati dal gioco del mercato? Leggi l’articolo

Linkem, il primo servizio 5G FWA stand alone al via in Italia

di Redazione key4biz

Il ceo Davide Rota: ‘Abilitato per la prima volta in Italia l’utilizzo esclusivo dello spettro radio 5G su una connessione Fixed Wireless’.Leggi l’articolo

GSMA, 3,8 miliardi di persone tagliate fuori da banda larga mobile. Il report

di Paolo Anastasio

Il report mostra che nonostante il 94% del pianeta sia coperto a banda larga mobile, quasi metà della popolazione ancora non la usa.Leggi l’articolo

Webinar: “Affrontare le sfide della sicurezza informatica nelle infrastrutture critiche”

di Redazione Key4biz

Il 12 ottobre webinar di Atlantica Digital e NanoLock Security. Come seguirlo.Leggi l’articolo

Fibra ottica di Lepida per connettere in WIFi le spiagge romagnole

di Flavio Fabbri

Lepida provvederà al dispiegamento della fibra per 19 km di costa, con l’obiettivo di attivare 200 punti di accesso WiFi.Leggi l’articolo

Da Garattini a Cacciari, decidiamo da che parte stare. La salute o l’industria?

di Francesco Bevilacqua

Del prof. Silvio Garattini ne ho sempre avuto grande stima. Anche ora che sembra aver cambiato la sua posizione su big-pharma.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Ricordo di Bino Olivi (1925-2011)

di Gerardo Mombelli e Bruno Somalvico

A dieci anni dalla sua scomparsa, nella rubrica ‘Memorie nostre’, Democrazia Futura ricorda la figura di Bino Olivi, fondatore e primo presidente di Infocivica.Leggi l’articolo

Come organizzare al meglio un evento online di successo (quinta parte)

di Neosperience Team

E sebbene molti oggi dicono “non ne posso più dei webinar!”…Leggi l’articolo

